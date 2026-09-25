SSD накопитель Netac ZX20 II 512GB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара SSD накопитель Netac ZX20 II 512GB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty
Внешний SSD NETAC — это компактное и мощное решение для тех, кто ценит скорость и удобство. Благодаря интерфейсу USB Type-C вы сможете работать с современными устройствами без переходников. Объем 512 ГБ позволяет хранить большие коллекции файлов, фото и видео, а скорость чтения до 2000 МБ/с и впечатляющая запись 1800 МБ/с делают этот накопитель настоящим ускорителем любых задач: от работы с большими архивами до быстрой передачи фильмов и проектной информации. Надёжная 3D NAND память гарантирует стабильную работу и долговечность устройства. Такой SSD станет отличным выбором для бизнеса, творчества и ежедневных нужд, когда нужна максимальная мобильность и производительность.
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Отзывы о товаре SSD накопитель Netac ZX20 II 512GB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty