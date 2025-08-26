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SSD Накопитель SSD M.2 A-DATA 512GB LEGEND 900 (SLEG-900-512GCS) купить в Москве
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Накопитель SSD M.2 A-DATA 512GB LEGEND 900 (SLEG-900-512GCS)

16 Отзывы
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Накопитель SSD M.2 A-DATA 512GB LEGEND 900 (SLEG-900-512GCS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6200
Скорость записи, Мб/с
2300
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 630537
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6200
Скорость записи, Мб/с
2300
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х1
Вес, г.
40

Описание товара Накопитель SSD M.2 A-DATA 512GB LEGEND 900 (SLEG-900-512GCS)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 A-DATA 512GB LEGEND 900 (SLEG-900-512GCS)

Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Впечатляет, но ещё не тестировал. Позже постараюсь добавить/расширить описание.
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает отлично, замечаний нет. С момента использования прошло недели 2, всё хорошо. Если что-то случится, дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск, в адаптерах работает без проблем. Система и игры без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Анастасия Е.

Достоинства:


Комментарий:
Накрылся ssd в ноуте, решила поменять. По отзывам хороший, время покажет)
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Иван Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все отлично! Буду тестить) Благодарю за доставку на день раньше срока) После тестирования: скорость соответствует заявленной; Температуры ( установлена винда и более ничего) 46 градусов, не знаю много это или мало, а может и нормально; Загрузка винды стала быстрее 23 секунды ( до этого ссд кинспек ген3, 35 секунд)
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Виталий К.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. Завелся сразу. Давно уже беру накопители от этого бренда. Приемлемое соотношение цены и качества
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2025
Андрей Крысенков

Достоинства:


Комментарий:
Огонь!!!! Скорость работы вообще супер всё летает.
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Скорость чтения 3500МБ/сек при pci 3.0 интерфейсе. Считаю это отлично
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2025
Станислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой доволен,работает должным образом, память соответствует описанию. Рекомендую к покупке+цена адекватная.
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Максим Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ссд, по заявленным характеристикам полностью отвечает, крышка идет отдельно (приятно)
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный накопитель, очень быстрый, беру второй раз, рекомендую всем, особенно за такую цену.
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Марина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывала для системника, который мы собирали сами. Пришел в срок. Хорошо упакован. Работает в собранном игровом компьютере почти 3 месяца. Все ок. Сын доволен. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2025
Ольга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел заказ вовремя. Все отлично. Работает. Качество отличное!
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
murtazin ildar

Достоинства:


Комментарий:
нормальный сад, есть радиатор не большой, поставил забыл. для установки системы топ. и доп ссд обычный на 2тб
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товар порадовал , купил по совету друга , сделал заказ и уже через час забрал его в ситилинке недалеко от дома , при том что в самом ситилинке он дороже на 500-700 рублей , замеров никаких не делал , но по ощущением комп стал немного шустрее , ссд в коробке нету так как уже поставил его в комп , остался радиатор (на моей материнке есть встроенный) но лишнем не будет думаю пригодится. В общем советую соотношение цена-качество отличное!
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Roman S.

Достоинства:


Комментарий:
В работе не проверял, по отзывам SSD не плохая! Сам после тестов дополню отзыв!)



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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6200
Скорость записи, Мб/с
2300
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Впечатляет, но ещё не тестировал. Позже постараюсь добавить/расширить описание.
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает отлично, замечаний нет. С момента использования прошло недели 2, всё хорошо. Если что-то случится, дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск, в адаптерах работает без проблем. Система и игры без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Анастасия Е.

Достоинства:


Комментарий:
Накрылся ssd в ноуте, решила поменять. По отзывам хороший, время покажет)
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Иван Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все отлично! Буду тестить) Благодарю за доставку на день раньше срока) После тестирования: скорость соответствует заявленной; Температуры ( установлена винда и более ничего) 46 градусов, не знаю много это или мало, а может и нормально; Загрузка винды стала быстрее 23 секунды ( до этого ссд кинспек ген3, 35 секунд)
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Виталий К.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. Завелся сразу. Давно уже беру накопители от этого бренда. Приемлемое соотношение цены и качества
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2025
Андрей Крысенков

Достоинства:


Комментарий:
Огонь!!!! Скорость работы вообще супер всё летает.
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Скорость чтения 3500МБ/сек при pci 3.0 интерфейсе. Считаю это отлично
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2025
Станислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой доволен,работает должным образом, память соответствует описанию. Рекомендую к покупке+цена адекватная.
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Максим Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ссд, по заявленным характеристикам полностью отвечает, крышка идет отдельно (приятно)
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный накопитель, очень быстрый, беру второй раз, рекомендую всем, особенно за такую цену.
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Марина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывала для системника, который мы собирали сами. Пришел в срок. Хорошо упакован. Работает в собранном игровом компьютере почти 3 месяца. Все ок. Сын доволен. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2025
Ольга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел заказ вовремя. Все отлично. Работает. Качество отличное!
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
murtazin ildar

Достоинства:


Комментарий:
нормальный сад, есть радиатор не большой, поставил забыл. для установки системы топ. и доп ссд обычный на 2тб
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товар порадовал , купил по совету друга , сделал заказ и уже через час забрал его в ситилинке недалеко от дома , при том что в самом ситилинке он дороже на 500-700 рублей , замеров никаких не делал , но по ощущением комп стал немного шустрее , ссд в коробке нету так как уже поставил его в комп , остался радиатор (на моей материнке есть встроенный) но лишнем не будет думаю пригодится. В общем советую соотношение цена-качество отличное!
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Roman S.

Достоинства:


Комментарий:
В работе не проверял, по отзывам SSD не плохая! Сам после тестов дополню отзыв!)


Накопитель SSD M.2 A-DATA 512GB LEGEND 900 (SLEG-900-512GCS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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