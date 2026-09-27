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SSD Накопитель SSD Apacer AS2280P4U PRO 512Gb (AP512GAS2280P4UPRO-1) купить в Москве
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Накопитель SSD Apacer AS2280P4U PRO 512Gb (AP512GAS2280P4UPRO-1)

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Накопитель SSD Apacer AS2280P4U PRO 512Gb (AP512GAS2280P4UPRO-1) - фото 1
Накопитель SSD Apacer AS2280P4U PRO 512Gb (AP512GAS2280P4UPRO-1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
2300
Максимальный ресурс записи (TBW)
350
Энергопотребление
4.12
  • Накопитель SSD Apacer AS2280P4U PRO 512Gb (AP512GAS2280P4UPRO-1) - фото 1
  • Накопитель SSD Apacer AS2280P4U PRO 512Gb (AP512GAS2280P4UPRO-1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602672
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Характеристики

Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
2300
Максимальный ресурс записи (TBW)
350
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
4.12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х4х1
Вес, г.
60

Описание товара Накопитель SSD Apacer AS2280P4U PRO 512Gb (AP512GAS2280P4UPRO-1)

SSD накопитель Apacer AS2280P4U Pro – это быстрое устройство, которое можно установить в компьютер для профессиональной работы или игр. Памяти в 512 Гб хватит для размещения большого количества программ и файлов, а универсальный форм-фактор M.2 2280 обеспечивает широкую совместимость. Устройство имеет высокую скорость чтения 3500 МБ/с и записи 2300 МБ/с. Благодаря этому можно не только быстро сохранять данные, но и за несколько секунд запускать операционную систему, тяжёлые программы и объёмные файлы. Комплектующая потребляет чуть больше 4 Вт мощности при работе и всего 0,07 Вт в режиме ожидания.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Apacer AS2280P4U PRO 512Gb (AP512GAS2280P4UPRO-1)




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Характеристики
Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
2300
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
350
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
4.12
Страна производитель
Китай
Описание
SSD накопитель Apacer AS2280P4U Pro – это быстрое устройство, которое можно установить в компьютер для профессиональной работы или игр. Памяти в 512 Гб хватит для размещения большого количества программ и файлов, а универсальный форм-фактор M.2 2280 обеспечивает широкую совместимость. Устройство имеет высокую скорость чтения 3500 МБ/с и записи 2300 МБ/с. Благодаря этому можно не только быстро сохранять данные, но и за несколько секунд запускать операционную систему, тяжёлые программы и объёмные файлы. Комплектующая потребляет чуть больше 4 Вт мощности при работе и всего 0,07 Вт в режиме ожидания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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