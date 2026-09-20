Накопитель SSD KingSpec 960Gb P4 Series (P4-960)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
570
Скорость записи, Мб/с
560
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 572081
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
570
Скорость записи, Мб/с
560
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х1
Вес, г.
50
Описание товара Накопитель SSD KingSpec 960Gb P4 Series (P4-960)
SATA накопитель KingSpec P4-960 со структурой памяти 3D NAND относится к форм-фактору 2.5 дюйма. Его вместительность составляет 960 ГБ, что позволяет увеличить объем памяти лэптопа и ПК и «прокачать» производительность совместимого устройства. Скорость последовательного чтения модели составляет 570 МБ/с, а записи – 520 МБ/с. Для подключения накопителя к совместимому устройству у него есть разъем SATA III. Минимальный ресурс записи KingSpec P4-960 составляет 480 ТБ. Длина и ширина модели составляют 10 и 7 см при его глубине 0.7 см.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
570
Скорость записи, Мб/с
560
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1000000
Страна производитель
Китай
SATA накопитель KingSpec P4-960 со структурой памяти 3D NAND относится к форм-фактору 2.5 дюйма. Его вместительность составляет 960 ГБ, что позволяет увеличить объем памяти лэптопа и ПК и «прокачать» производительность совместимого устройства. Скорость последовательного чтения модели составляет 570 МБ/с, а записи – 520 МБ/с. Для подключения накопителя к совместимому устройству у него есть разъем SATA III. Минимальный ресурс записи KingSpec P4-960 составляет 480 ТБ. Длина и ширина модели составляют 10 и 7 см при его глубине 0.7 см.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Накопитель SSD KingSpec 960Gb P4 Series (P4-960) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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