Накопитель SSD Gigabyte 500Gb 2500E M.2 2280
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Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
500
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2300
Скорость записи, Мб/с
1500
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Энергопотребление
3.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 619425
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
500
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2300
Скорость записи, Мб/с
1500
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
3.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
150
Описание товара Накопитель SSD Gigabyte 500Gb 2500E M.2 2280
M.2 накопитель GIGABYTE AORUS Gen3 2500E – высокопроизводительное устройство, разработанное с учетом требований компьютерных энтузиастов. Скорость в режиме чтения на уровне 2300 Мбайт/сек обеспечивает высокую отзывчивость системы ПК при выполнении требовательных задач. Накопитель оснащен интерфейсом PCI-E 3.x x4 с с ключом M для подключения к материнской плате. SSD-диск обладает объемом 500 ГБ, позволяя хранить большое количество мультимедийных файлов и игр. Ресурс записи 120 ТБ гарантирует стабильность в процессе эксплуатации GIGABYTE AORUS Gen3 2500E.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
500
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2300
Скорость записи, Мб/с
1500
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
3.2
Страна производитель
Китай
M.2 накопитель GIGABYTE AORUS Gen3 2500E – высокопроизводительное устройство, разработанное с учетом требований компьютерных энтузиастов. Скорость в режиме чтения на уровне 2300 Мбайт/сек обеспечивает высокую отзывчивость системы ПК при выполнении требовательных задач. Накопитель оснащен интерфейсом PCI-E 3.x x4 с с ключом M для подключения к материнской плате. SSD-диск обладает объемом 500 ГБ, позволяя хранить большое количество мультимедийных файлов и игр. Ресурс записи 120 ТБ гарантирует стабильность в процессе эксплуатации GIGABYTE AORUS Gen3 2500E.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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