Top.Mail.Ru
SSD Твердотельный накопитель Crucial SSD Disk BX500 500GB SATA 2.5” 7mm SSD (540 MB/s Read 500 MB/s Write), 1 Year Warrаnty OEM купить в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Твердотельный накопитель Crucial SSD Disk BX500 500GB SATA 2.5” 7mm SSD (540 MB/s Read 500 MB/s Write), 1 Year Warrаnty OEM

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Твердотельный накопитель Crucial SSD Disk BX500 500GB SATA 2.5” 7mm SSD (540 MB/s Read 500 MB/s Write), 1 Year Warrаnty OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
360
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741439
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Crucial
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
360
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
60

Описание товара Твердотельный накопитель Crucial SSD Disk BX500 500GB SATA 2.5” 7mm SSD (540 MB/s Read 500 MB/s Write), 1 Year Warrаnty OEM

Диск SSD Crucial - BX500, for Desktop, 2.5", 1TB, SATA III (6Gb/s), speed write-500MB/s read-540MB/s, 3D TLC, CT1000BX500SSD1

Отзывы о товаре Твердотельный накопитель Crucial SSD Disk BX500 500GB SATA 2.5” 7mm SSD (540 MB/s Read 500 MB/s Write), 1 Year Warrаnty OEM




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Crucial
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
360
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
Диск SSD Crucial - BX500, for Desktop, 2.5", 1TB, SATA III (6Gb/s), speed write-500MB/s read-540MB/s, 3D TLC, CT1000BX500SSD1
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Твердотельный накопитель Crucial SSD Disk BX500 500GB SATA 2.5” 7mm SSD (540 MB/s Read 500 MB/s Write), 1 Year Warrаnty OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...