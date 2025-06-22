Накопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
2500
Максимальный ресурс записи (TBW)
350
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 590 руб.
В наличии
Код товара: 549092
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11 590 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
2500
Максимальный ресурс записи (TBW)
350
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х7
Вес, г.
42
Описание товара Накопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X)
Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
2500
Максимальный ресурс записи (TBW)
350
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 350 ТБ, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280
Достоинства:
Комментарий:
Похоже, что это оригинал. У меня нет никаких претензий ни к диску, ни к продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Отличный m2, за свои деньги. Нечем не хуже тех же nv2
Достоинства:
Комментарий:
взял ССД для кэша nas системы, система поставилась, диск отрабатывает необходимые задачи, температура приемлемая.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный диск, брал для mini-pc с proxmox. под виртуалки с головой хватает. cpu n-100 и так, как мини пс - то шина задавлена - полную скорость принципиально не может дать.
Достоинства:
Комментарий:
Я приобрел SSD NVMe на 500 ГБ несколько месяцев назад, и могу сказать, что это одно из лучших решений, которые я принял для своего компьютера. Установка прошла быстро и без проблем, так как форм-фактор M.2 идеально вписался в мою материнскую плату. Скорость работы этого SSD просто потрясающая! Загрузка операционной системы занимает всего несколько секунд, а приложения открываются практически мгновенно. Я заметил значительное улучшение в производительности во время игр и работы с большими файлами. Время загрузки игр уменьшилось в разы, что делает игровой опыт намного комфортнее. Кроме того, емкость в 500 ГБ оказалась более чем достаточной для меня. Я установил несколько игр и программ, хранил фотографии и видео, и все еще осталось достаточно места. К тому же, он работает очень тихо и не перегревается, что тоже радует. В общем, я очень доволен своим выбором. SSD NVMe на 500 ГБ – это отличное сочетание скорости, надежности и приемлемой цены. Рекомендую всем, кто хочет обновить свой компьютер и получить максимальную производительность!
Накопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X) - этот товар вы можете купить по цене 11590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X)
Достоинства:
Комментарий:
Похоже, что это оригинал. У меня нет никаких претензий ни к диску, ни к продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Отличный m2, за свои деньги. Нечем не хуже тех же nv2
Достоинства:
Комментарий:
взял ССД для кэша nas системы, система поставилась, диск отрабатывает необходимые задачи, температура приемлемая.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный диск, брал для mini-pc с proxmox. под виртуалки с головой хватает. cpu n-100 и так, как мини пс - то шина задавлена - полную скорость принципиально не может дать.
Достоинства:
Комментарий:
Я приобрел SSD NVMe на 500 ГБ несколько месяцев назад, и могу сказать, что это одно из лучших решений, которые я принял для своего компьютера. Установка прошла быстро и без проблем, так как форм-фактор M.2 идеально вписался в мою материнскую плату. Скорость работы этого SSD просто потрясающая! Загрузка операционной системы занимает всего несколько секунд, а приложения открываются практически мгновенно. Я заметил значительное улучшение в производительности во время игр и работы с большими файлами. Время загрузки игр уменьшилось в разы, что делает игровой опыт намного комфортнее. Кроме того, емкость в 500 ГБ оказалась более чем достаточной для меня. Я установил несколько игр и программ, хранил фотографии и видео, и все еще осталось достаточно места. К тому же, он работает очень тихо и не перегревается, что тоже радует. В общем, я очень доволен своим выбором. SSD NVMe на 500 ГБ – это отличное сочетание скорости, надежности и приемлемой цены. Рекомендую всем, кто хочет обновить свой компьютер и получить максимальную производительность!