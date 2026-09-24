Описание товара Накопитель SSD Patriot 500Gb P400 Lite (P400LP500GM28H)

Выбор SSD — это не просто покупка «самого быстрого», а грамотное сочетание скорости, надёжности и совместимости с вашим компьютером. Узнайте, что влияет на работу системы и что реально важно для сборки. Проверьте совместимость. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает нужный формат: SATA, M.2 SATA или M.2 NVMe и версию PCIe (3.0/4.0/5.0). Если интерфейс не совпадает, диск просто не заработает. Подберите SSD под свои задачи с точки зрения производительности. Для офисных задач достаточно бюджетного NVMe, а для игр и тяжёлых программ смотрите модели с более высоким скоростным порогом и быстрым контроллером — разницу вы сразу почувствуете. Обратите внимание на тип NAND-памяти. TLC стабильнее и долговечнее, а QLC позволяет увеличить плотность хранения данных, если требуется много места для хранения информации. Для частых запусков игр, проектов и больших файлов лучше выбирать TLC — она менее чувствительна к нагрузкам. Предпочитайте модели с DRAM или HMB для стабильной работы. Накопители с DRAM быстрее обрабатывают данные и меньше «проседают» в скорости при ежедневных задачах. HMB — доступный компромисс для экономных сборок. Обратите внимание на ресурс TBW (объём данных, который SSD выдержит за срок службы). Для обычных задач хватит 150–300 TBW, но при постоянной записи данных лучше брать модели с большим ресурсом и надёжным контроллером (Phison, Silicon Motion, Samsung и др.). Форм-фактор M.2 2280 обеспечивает максимальную производительность, низкое энергопотребление и совместимость с большинством современных систем. Интерфейс PCIe 4.0 x4 сочетает максимальную пропускную способность и энергоэффективность, позволяя SSD достигать ударных скоростей при загрузке системы, играх и работе профессиональных приложений. Накопитель объёмом 500 ГБ отлично подходит для пользователей, кто ценит надежность и скорость и которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрый доступ к данным. Поддержка NVMe обеспечивает значительно более высокие скорости работы SSD, раскрывая полную производительность накопителя и ускоряя запуск приложений.