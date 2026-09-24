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SSD Накопитель SSD Patriot 500Gb P400 Lite (P400LP500GM28H) купить в Москве
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Накопитель SSD Patriot 500Gb P400 Lite (P400LP500GM28H)

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Накопитель SSD Patriot 500Gb P400 Lite (P400LP500GM28H) - фото 1
Накопитель SSD Patriot 500Gb P400 Lite (P400LP500GM28H) - фото 2
Накопитель SSD Patriot 500Gb P400 Lite (P400LP500GM28H) - фото 3
Накопитель SSD Patriot 500Gb P400 Lite (P400LP500GM28H) - фото 4
Накопитель SSD Patriot 500Gb P400 Lite (P400LP500GM28H) - фото 5
Накопитель SSD Patriot 500Gb P400 Lite (P400LP500GM28H) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
2400
Максимальный ресурс записи (TBW)
280
Энергопотребление, Вт
2.38
  • Накопитель SSD Patriot 500Gb P400 Lite (P400LP500GM28H) - фото 1
  • Накопитель SSD Patriot 500Gb P400 Lite (P400LP500GM28H) - фото 2
  • Накопитель SSD Patriot 500Gb P400 Lite (P400LP500GM28H) - фото 3
  • Накопитель SSD Patriot 500Gb P400 Lite (P400LP500GM28H) - фото 4
  • Накопитель SSD Patriot 500Gb P400 Lite (P400LP500GM28H) - фото 5
  • Накопитель SSD Patriot 500Gb P400 Lite (P400LP500GM28H) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 360 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715856
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накопитель SSD Patriot 500Gb P400 Lite (P400LP500GM28H)
10 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
2400
Максимальный ресурс записи (TBW)
280
DRAM буфер
нет
Энергопотребление, Вт
2.38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Patriot 500Gb P400 Lite (P400LP500GM28H)

Выбор SSD — это не просто покупка «самого быстрого», а грамотное сочетание скорости, надёжности и совместимости с вашим компьютером. Узнайте, что влияет на работу системы и что реально важно для сборки. Проверьте совместимость. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает нужный формат: SATA, M.2 SATA или M.2 NVMe и версию PCIe (3.0/4.0/5.0). Если интерфейс не совпадает, диск просто не заработает. Подберите SSD под свои задачи с точки зрения производительности. Для офисных задач достаточно бюджетного NVMe, а для игр и тяжёлых программ смотрите модели с более высоким скоростным порогом и быстрым контроллером — разницу вы сразу почувствуете. Обратите внимание на тип NAND-памяти. TLC стабильнее и долговечнее, а QLC позволяет увеличить плотность хранения данных, если требуется много места для хранения информации. Для частых запусков игр, проектов и больших файлов лучше выбирать TLC — она менее чувствительна к нагрузкам. Предпочитайте модели с DRAM или HMB для стабильной работы. Накопители с DRAM быстрее обрабатывают данные и меньше «проседают» в скорости при ежедневных задачах. HMB — доступный компромисс для экономных сборок. Обратите внимание на ресурс TBW (объём данных, который SSD выдержит за срок службы). Для обычных задач хватит 150–300 TBW, но при постоянной записи данных лучше брать модели с большим ресурсом и надёжным контроллером (Phison, Silicon Motion, Samsung и др.). Форм-фактор M.2 2280 обеспечивает максимальную производительность, низкое энергопотребление и совместимость с большинством современных систем. Интерфейс PCIe 4.0 x4 сочетает максимальную пропускную способность и энергоэффективность, позволяя SSD достигать ударных скоростей при загрузке системы, играх и работе профессиональных приложений. Накопитель объёмом 500 ГБ отлично подходит для пользователей, кто ценит надежность и скорость и которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрый доступ к данным. Поддержка NVMe обеспечивает значительно более высокие скорости работы SSD, раскрывая полную производительность накопителя и ускоряя запуск приложений.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot 500Gb P400 Lite (P400LP500GM28H)




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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
2400
Максимальный ресурс записи (TBW)
280
DRAM буфер
нет
Энергопотребление, Вт
2.38
Страна производитель
Китай
Описание
Выбор SSD — это не просто покупка «самого быстрого», а грамотное сочетание скорости, надёжности и совместимости с вашим компьютером. Узнайте, что влияет на работу системы и что реально важно для сборки. Проверьте совместимость. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает нужный формат: SATA, M.2 SATA или M.2 NVMe и версию PCIe (3.0/4.0/5.0). Если интерфейс не совпадает, диск просто не заработает. Подберите SSD под свои задачи с точки зрения производительности. Для офисных задач достаточно бюджетного NVMe, а для игр и тяжёлых программ смотрите модели с более высоким скоростным порогом и быстрым контроллером — разницу вы сразу почувствуете. Обратите внимание на тип NAND-памяти. TLC стабильнее и долговечнее, а QLC позволяет увеличить плотность хранения данных, если требуется много места для хранения информации. Для частых запусков игр, проектов и больших файлов лучше выбирать TLC — она менее чувствительна к нагрузкам. Предпочитайте модели с DRAM или HMB для стабильной работы. Накопители с DRAM быстрее обрабатывают данные и меньше «проседают» в скорости при ежедневных задачах. HMB — доступный компромисс для экономных сборок. Обратите внимание на ресурс TBW (объём данных, который SSD выдержит за срок службы). Для обычных задач хватит 150–300 TBW, но при постоянной записи данных лучше брать модели с большим ресурсом и надёжным контроллером (Phison, Silicon Motion, Samsung и др.). Форм-фактор M.2 2280 обеспечивает максимальную производительность, низкое энергопотребление и совместимость с большинством современных систем. Интерфейс PCIe 4.0 x4 сочетает максимальную пропускную способность и энергоэффективность, позволяя SSD достигать ударных скоростей при загрузке системы, играх и работе профессиональных приложений. Накопитель объёмом 500 ГБ отлично подходит для пользователей, кто ценит надежность и скорость и которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрый доступ к данным. Поддержка NVMe обеспечивает значительно более высокие скорости работы SSD, раскрывая полную производительность накопителя и ускоряя запуск приложений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Patriot 500Gb P400 Lite (P400LP500GM28H) - стоимость товара 10360 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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