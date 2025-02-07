Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500BW)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500BW)
В большинстве случаев пользователи приобретают SSD накопитель SAMSUNG 870 EVO MZ-77E500BW взамен устаревшего, сломавшегося HDD диска. Скорость чтения и записи информации у запоминающего устройства равна 560 и 530 Мб/с, соответственно, что во много раз превышает характеристики HDD диска. Это позволит гораздо эффективней работать за компьютером – операционная система будет загружаться быстрее, а считывание данных заметно ускорится. Уникальную модель SSD накопителя SAMSUNG 870 EVO MZ-77E500BW покупают, потому что устройство обладает превосходными техническими характеристиками. Емкость составляет 500 Гб. Это достаточный объем, чтобы установить на ПК необходимый софт и хранить личные файлы. Высокий показатель наработки на отказ в 1500000 ч позволит эксплуатировать SSD длительный срок. Сравнительно недорогой твердотельный накопитель приобретают себе и, нередко, в подарок.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Достоинства:
Комментарий:
Производство Вьетнам не Корея,
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный товар, заявленные скорости соответствуют, при тестировании всë определяется. Рекомнндую.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, отличный диск. Рекомендую.
Достоинства:
Доступная цена, именитый бренд, качество, срок работы в часах большой
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Всем доволен, Винда запускается теперь за 5-10 секунд
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Качество от именитого бренда
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Бренд, ssd которого можно смело брать.
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Качественная продукция известного производителя.
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Нет
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Периодически беру для замены HDD на ноутбуки производства прошлых лет и модернизации их.
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Нет
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Отличный товар, по приемлемой цене. Беру только данной фирмы ssd.
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Быстрый
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Недостатки:
Отсутствуют
Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500BW)
Достоинства:
Комментарий:
Производство Вьетнам не Корея,
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный товар, заявленные скорости соответствуют, при тестировании всë определяется. Рекомнндую.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, отличный диск. Рекомендую.
Достоинства:
Доступная цена, именитый бренд, качество, срок работы в часах большой
Комментарий:
Всем доволен, Винда запускается теперь за 5-10 секунд
Достоинства:
Хорошее соотношение цены и качества
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Товар соответствует характеристикам, пришел вовремя.
Достоинства:
Качество от именитого бренда
Комментарий:
Бренд, ssd которого можно смело брать.
Достоинства:
Качественная продукция известного производителя.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Периодически беру для замены HDD на ноутбуки производства прошлых лет и модернизации их.
Достоинства:
Качество
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отличный товар, по приемлемой цене. Беру только данной фирмы ssd.
Достоинства:
Быстрый
Бренд внушает доверие
Недостатки:
Отсутствуют