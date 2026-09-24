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SSD Накопитель SSD Samsung 1TB 990 EVO Plus (MZ-V9S1T0BW) купить в Москве
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Накопитель SSD Samsung 1TB 990 EVO Plus (MZ-V9S1T0BW)

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Накопитель SSD Samsung 1TB 990 EVO Plus (MZ-V9S1T0BW) - фото 1
Накопитель SSD Samsung 1TB 990 EVO Plus (MZ-V9S1T0BW) - фото 2
Накопитель SSD Samsung 1TB 990 EVO Plus (MZ-V9S1T0BW) - фото 3
Накопитель SSD Samsung 1TB 990 EVO Plus (MZ-V9S1T0BW) - фото 4
Накопитель SSD Samsung 1TB 990 EVO Plus (MZ-V9S1T0BW) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7150
Скорость записи, Мб/с
6300
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Энергопотребление
4.3
  • Накопитель SSD Samsung 1TB 990 EVO Plus (MZ-V9S1T0BW) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 1TB 990 EVO Plus (MZ-V9S1T0BW) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung 1TB 990 EVO Plus (MZ-V9S1T0BW) - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung 1TB 990 EVO Plus (MZ-V9S1T0BW) - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung 1TB 990 EVO Plus (MZ-V9S1T0BW) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715866
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7150
Скорость записи, Мб/с
6300
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
4.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
70

Описание товара Накопитель SSD Samsung 1TB 990 EVO Plus (MZ-V9S1T0BW)

Представляем вам твердотельный накопитель (SSD) Samsung M.2 2280 1TB 990 EVO PLUS — надёжное и производительное решение для вашего компьютера. Этот накопитель обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных, что позволяет ускорить загрузку операционной системы и приложений, а также повысить общую производительность вашей системы. Этот SSD-накопитель идеально подходит для использования в компьютерах и ноутбуках, поддерживающих интерфейс M.2. Он обеспечивает быструю загрузку операционной системы, приложений и файлов, а также повышает общую производительность системы. Благодаря своей компактности и высокой скорости работы, этот накопитель станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и эффективное решение для своего компьютера.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 1TB 990 EVO Plus (MZ-V9S1T0BW)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7150
Скорость записи, Мб/с
6300
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
4.3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам твердотельный накопитель (SSD) Samsung M.2 2280 1TB 990 EVO PLUS — надёжное и производительное решение для вашего компьютера. Этот накопитель обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных, что позволяет ускорить загрузку операционной системы и приложений, а также повысить общую производительность вашей системы. Этот SSD-накопитель идеально подходит для использования в компьютерах и ноутбуках, поддерживающих интерфейс M.2. Он обеспечивает быструю загрузку операционной системы, приложений и файлов, а также повышает общую производительность системы. Благодаря своей компактности и высокой скорости работы, этот накопитель станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и эффективное решение для своего компьютера.
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