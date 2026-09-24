Накопитель SSD Samsung 1TB 990 EVO Plus (MZ-V9S1T0BW)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung 1TB 990 EVO Plus (MZ-V9S1T0BW)
Представляем вам твердотельный накопитель (SSD) Samsung M.2 2280 1TB 990 EVO PLUS — надёжное и производительное решение для вашего компьютера. Этот накопитель обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных, что позволяет ускорить загрузку операционной системы и приложений, а также повысить общую производительность вашей системы. Этот SSD-накопитель идеально подходит для использования в компьютерах и ноутбуках, поддерживающих интерфейс M.2. Он обеспечивает быструю загрузку операционной системы, приложений и файлов, а также повышает общую производительность системы. Благодаря своей компактности и высокой скорости работы, этот накопитель станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и эффективное решение для своего компьютера.
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