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SSD Накопитель SSD M.2 2280 2TB NVME NT01NV7000T-2T0-E4X NETAC купить в Москве
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Накопитель SSD M.2 2280 2TB NVME NT01NV7000T-2T0-E4X NETAC

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Накопитель SSD M.2 2280 2TB NVME NT01NV7000T-2T0-E4X NETAC - фото 1
Накопитель SSD M.2 2280 2TB NVME NT01NV7000T-2T0-E4X NETAC - фото 2
Накопитель SSD M.2 2280 2TB NVME NT01NV7000T-2T0-E4X NETAC - фото 3
Накопитель SSD M.2 2280 2TB NVME NT01NV7000T-2T0-E4X NETAC - фото 4
Накопитель SSD M.2 2280 2TB NVME NT01NV7000T-2T0-E4X NETAC - фото 5
Накопитель SSD M.2 2280 2TB NVME NT01NV7000T-2T0-E4X NETAC - фото 6
Накопитель SSD M.2 2280 2TB NVME NT01NV7000T-2T0-E4X NETAC - фото 7
Накопитель SSD M.2 2280 2TB NVME NT01NV7000T-2T0-E4X NETAC - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
6700
Максимальный ресурс записи (TBW)
1280
  • Накопитель SSD M.2 2280 2TB NVME NT01NV7000T-2T0-E4X NETAC - фото 1
  • Накопитель SSD M.2 2280 2TB NVME NT01NV7000T-2T0-E4X NETAC - фото 2
  • Накопитель SSD M.2 2280 2TB NVME NT01NV7000T-2T0-E4X NETAC - фото 3
  • Накопитель SSD M.2 2280 2TB NVME NT01NV7000T-2T0-E4X NETAC - фото 4
  • Накопитель SSD M.2 2280 2TB NVME NT01NV7000T-2T0-E4X NETAC - фото 5
  • Накопитель SSD M.2 2280 2TB NVME NT01NV7000T-2T0-E4X NETAC - фото 6
  • Накопитель SSD M.2 2280 2TB NVME NT01NV7000T-2T0-E4X NETAC - фото 7
  • Накопитель SSD M.2 2280 2TB NVME NT01NV7000T-2T0-E4X NETAC - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739100
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Характеристики

Бренд
NETAC
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
6700
Максимальный ресурс записи (TBW)
1280
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 2TB NVME NT01NV7000T-2T0-E4X NETAC

SSD M.2 накопитель Netac NV7000 [NT01NV7000-2T0-E4X] имеет объем 2000 ГБ. Устройство ориентировано на оснащение игровых систем экстра-класса и высокопроизводительных универсальных компьютеров. Для обмена данными используется интерфейс PCI-E 4.0 x4. Соответствие форм-фактору 2280 гарантирует устройству совместимость почти с любыми материнскими платами стационарных ПК. Высокая производительность SSD M.2 накопителя Netac NV7000 [NT01NV7000-2T0-E4X] связана с повышенным рассеиванием тепла. Перегрев модели при любых нагрузках предотвращает массивный радиатор. Он увеличивает толщину накопителя до 11.25 мм. Длина и ширина устройства равны 80 и 23.5 мм соответственно. Максимальный ресурс записи накопителя – 1280 ТБ. Показатель является преимуществом для SSD рассматриваемой емкости. Модель рассчитана на высокую интенсивность перезаписи. Быстродействие накопителя достаточно для продуктивной работы с любыми операционными системами и программами. Обеспечивается скорость последовательного чтения до 7000 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 6700 МБ/с.

Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 2280 2TB NVME NT01NV7000T-2T0-E4X NETAC




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Характеристики
Бренд
NETAC
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
6700
Максимальный ресурс записи (TBW)
1280
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
SSD M.2 накопитель Netac NV7000 [NT01NV7000-2T0-E4X] имеет объем 2000 ГБ. Устройство ориентировано на оснащение игровых систем экстра-класса и высокопроизводительных универсальных компьютеров. Для обмена данными используется интерфейс PCI-E 4.0 x4. Соответствие форм-фактору 2280 гарантирует устройству совместимость почти с любыми материнскими платами стационарных ПК. Высокая производительность SSD M.2 накопителя Netac NV7000 [NT01NV7000-2T0-E4X] связана с повышенным рассеиванием тепла. Перегрев модели при любых нагрузках предотвращает массивный радиатор. Он увеличивает толщину накопителя до 11.25 мм. Длина и ширина устройства равны 80 и 23.5 мм соответственно. Максимальный ресурс записи накопителя – 1280 ТБ. Показатель является преимуществом для SSD рассматриваемой емкости. Модель рассчитана на высокую интенсивность перезаписи. Быстродействие накопителя достаточно для продуктивной работы с любыми операционными системами и программами. Обеспечивается скорость последовательного чтения до 7000 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 6700 МБ/с.
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Отзывы


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