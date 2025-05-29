Накопитель SSD Huawei 240Gb (02312EKX)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 960 руб.
В наличии
Код товара: 406849
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
20 960 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD Huawei 240Gb (02312EKX)
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы повышенную производительность по сравнению механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для компьютеров.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Страна производитель
Китай
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы повышенную производительность по сравнению механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для компьютеров.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Достоинства:
Комментарий:
У меня работает, за эти деньги кайф
Достоинства:
Комментарий:
не определяется в проводнике
Достоинства:
Комментарий:
диск как диск, по идее явно быстрее чем hdd
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар по разумной цене.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично. Работает штатно, соответствует заявленным характеристикам.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный товар, хорошее качество, не пахнет как некоторые чёрной пластмассой! Работает. Скорости не замерял.
Достоинства:
Комментарий:
обычный SSD диск, для офисного компьютера в самый раз
Достоинства:
Комментарий:
Доставили на следующий день курьером,встретились по звонку,все прошло хорошо,SSD отлично работает,все соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Диск отличный, ноутбук 2012 года стал значительно быстрее работать, установка понятная, при клонировании ошибок не было
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск. Беру этой фирмы не первый раз, пока работают исправно. Установил в ноутбук вместо cd привода.
Достоинства:
Комментарий:
SSD-диск установлен к комп. как системный, работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
пришло вовремя ,работает на ура
Достоинства:
Комментарий:
Пользоваться можно, но второй раз бы не взял. Надо было срочно для старого ноута, сам обычно беру Самсунг или Кингстон. Да и объем диска не актуален на сегодня, меньше 1 Гб не советую брать. Для моих целей сгодится, надо было конечно один из самсунгов вытащить (из других моих компов), а за место его поставить что-нибудь более ёмкое, но лень было переустанавливать системы. А так диск работает нормально. Можно брать, но ёмкость маленькая и не М2...
Достоинства:
Комментарий:
нормально. ненормально что с доставкой на дом . когда можно и самому забрать.
Достоинства:
Комментарий:
пока работает время покажет
Достоинства:
Комментарий:
поменяли ссд на старом ноуте и ноут теперь не тормозит))) супер
Достоинства:
Комментарий:
Доставка на следующий день курьером, быстро, все работает отлично!!
Накопитель SSD Huawei 240Gb (02312EKX) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 20960 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Huawei 240Gb (02312EKX)
Достоинства:
Комментарий:
У меня работает, за эти деньги кайф
Достоинства:
Комментарий:
не определяется в проводнике
Достоинства:
Комментарий:
диск как диск, по идее явно быстрее чем hdd
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар по разумной цене.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично. Работает штатно, соответствует заявленным характеристикам.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный товар, хорошее качество, не пахнет как некоторые чёрной пластмассой! Работает. Скорости не замерял.
Достоинства:
Комментарий:
обычный SSD диск, для офисного компьютера в самый раз
Достоинства:
Комментарий:
Доставили на следующий день курьером,встретились по звонку,все прошло хорошо,SSD отлично работает,все соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Диск отличный, ноутбук 2012 года стал значительно быстрее работать, установка понятная, при клонировании ошибок не было
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск. Беру этой фирмы не первый раз, пока работают исправно. Установил в ноутбук вместо cd привода.
Достоинства:
Комментарий:
SSD-диск установлен к комп. как системный, работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
пришло вовремя ,работает на ура
Достоинства:
Комментарий:
Пользоваться можно, но второй раз бы не взял. Надо было срочно для старого ноута, сам обычно беру Самсунг или Кингстон. Да и объем диска не актуален на сегодня, меньше 1 Гб не советую брать. Для моих целей сгодится, надо было конечно один из самсунгов вытащить (из других моих компов), а за место его поставить что-нибудь более ёмкое, но лень было переустанавливать системы. А так диск работает нормально. Можно брать, но ёмкость маленькая и не М2...
Достоинства:
Комментарий:
нормально. ненормально что с доставкой на дом . когда можно и самому забрать.
Достоинства:
Комментарий:
пока работает время покажет
Достоинства:
Комментарий:
поменяли ссд на старом ноуте и ноут теперь не тормозит))) супер
Достоинства:
Комментарий:
Доставка на следующий день курьером, быстро, все работает отлично!!