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SSD Накопитель SSD Huawei 240Gb (02312EKX) купить в Москве
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Накопитель SSD Huawei 240Gb (02312EKX)

17 Отзывы
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Накопитель SSD Huawei 240Gb (02312EKX)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 960 руб. 
Начислим 336 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 406849
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Huawei 240Gb (02312EKX)
20 960 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Huawei 240Gb (02312EKX)

Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы повышенную производительность по сравнению механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для компьютеров.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Huawei 240Gb (02312EKX)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
У меня работает, за эти деньги кайф
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Андрей Николаевич

Достоинства:


Комментарий:
не определяется в проводнике
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Игорь А.

Достоинства:


Комментарий:
диск как диск, по идее явно быстрее чем hdd
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар по разумной цене.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично. Работает штатно, соответствует заявленным характеристикам.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Андрей Медбрат

Достоинства:


Комментарий:
Качественный товар, хорошее качество, не пахнет как некоторые чёрной пластмассой! Работает. Скорости не замерял.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Семён

Достоинства:


Комментарий:
обычный SSD диск, для офисного компьютера в самый раз
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Георгий А.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили на следующий день курьером,встретились по звонку,все прошло хорошо,SSD отлично работает,все соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Лина

Достоинства:


Комментарий:
Диск отличный, ноутбук 2012 года стал значительно быстрее работать, установка понятная, при клонировании ошибок не было
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск. Беру этой фирмы не первый раз, пока работают исправно. Установил в ноутбук вместо cd привода.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
SSD-диск установлен к комп. как системный, работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
пришло вовремя ,работает на ура
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Пользоваться можно, но второй раз бы не взял. Надо было срочно для старого ноута, сам обычно беру Самсунг или Кингстон. Да и объем диска не актуален на сегодня, меньше 1 Гб не советую брать. Для моих целей сгодится, надо было конечно один из самсунгов вытащить (из других моих компов), а за место его поставить что-нибудь более ёмкое, но лень было переустанавливать системы. А так диск работает нормально. Можно брать, но ёмкость маленькая и не М2...
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
нормально. ненормально что с доставкой на дом . когда можно и самому забрать.
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Роман З.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает время покажет
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2024
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
поменяли ссд на старом ноуте и ноут теперь не тормозит))) супер
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка на следующий день курьером, быстро, все работает отлично!!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы повышенную производительность по сравнению механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для компьютеров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
У меня работает, за эти деньги кайф
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Андрей Николаевич

Достоинства:


Комментарий:
не определяется в проводнике
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Игорь А.

Достоинства:


Комментарий:
диск как диск, по идее явно быстрее чем hdd
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар по разумной цене.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично. Работает штатно, соответствует заявленным характеристикам.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Андрей Медбрат

Достоинства:


Комментарий:
Качественный товар, хорошее качество, не пахнет как некоторые чёрной пластмассой! Работает. Скорости не замерял.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Семён

Достоинства:


Комментарий:
обычный SSD диск, для офисного компьютера в самый раз
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Георгий А.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили на следующий день курьером,встретились по звонку,все прошло хорошо,SSD отлично работает,все соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Лина

Достоинства:


Комментарий:
Диск отличный, ноутбук 2012 года стал значительно быстрее работать, установка понятная, при клонировании ошибок не было
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск. Беру этой фирмы не первый раз, пока работают исправно. Установил в ноутбук вместо cd привода.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
SSD-диск установлен к комп. как системный, работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
пришло вовремя ,работает на ура
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Пользоваться можно, но второй раз бы не взял. Надо было срочно для старого ноута, сам обычно беру Самсунг или Кингстон. Да и объем диска не актуален на сегодня, меньше 1 Гб не советую брать. Для моих целей сгодится, надо было конечно один из самсунгов вытащить (из других моих компов), а за место его поставить что-нибудь более ёмкое, но лень было переустанавливать системы. А так диск работает нормально. Можно брать, но ёмкость маленькая и не М2...
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
нормально. ненормально что с доставкой на дом . когда можно и самому забрать.
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Роман З.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает время покажет
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2024
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
поменяли ссд на старом ноуте и ноут теперь не тормозит))) супер
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка на следующий день курьером, быстро, все работает отлично!!


Накопитель SSD Huawei 240Gb (02312EKX) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 20960 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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