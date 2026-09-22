Накопитель SSD Apacer AS350X SATAIII 2TB (AP2TBAS350XR-1)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Apacer AS350X SATAIII 2TB (AP2TBAS350XR-1)
SSD накопители бренда Apacer представляют собой надежное и производительное решение для хранения данных. Модель с объемом 2048 Гб оснащена современной флэш-памятью типа 3D NAND, что обеспечивает высокую плотность хранения и долгий срок службы устройства. Несмотря на отсутствие DRAM буфера, накопитель демонстрирует впечатляющие скорости передачи данных: до 560 МБайт/с при чтении и до 540 МБайт/с при записи, что делает его отличным выбором для разнообразных задач, от повседневного использования до более требовательных приложений. Форм-фактор 2.5 дюйма и интерфейс подключения SATA гарантируют широкую совместимость и простоту установки в большинство настольных и портативных компьютеров. Энергопотребление устройства составляет всего 1,62 Вт, что способствует снижению общего энергопотребления системы и поддержанию более низкой температуры эксплуатации. С производителем из Китая, этот SSD накопитель выделяется высоким уровнем надежности с временем наработки на отказ в 1 500 000 часов и максимальным ресурсом записи 800 Тб (TBW). Это делает его идеальным решением для пользователей, которым важны долговечность и стабильность работы их системы хранения данных. С накопителем Apacer вы получаете превосходное сочетание качества, производительности и стоимости.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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