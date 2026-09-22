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SSD Накопитель SSD Apacer AS350X SATAIII 2TB (AP2TBAS350XR-1) купить в Москве
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Накопитель SSD Apacer AS350X SATAIII 2TB (AP2TBAS350XR-1)

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Накопитель SSD Apacer AS350X SATAIII 2TB (AP2TBAS350XR-1) - фото 1
Накопитель SSD Apacer AS350X SATAIII 2TB (AP2TBAS350XR-1) - фото 2
Накопитель SSD Apacer AS350X SATAIII 2TB (AP2TBAS350XR-1) - фото 3
Накопитель SSD Apacer AS350X SATAIII 2TB (AP2TBAS350XR-1) - фото 4
Накопитель SSD Apacer AS350X SATAIII 2TB (AP2TBAS350XR-1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
800
Энергопотребление, Вт
1.62
  • Накопитель SSD Apacer AS350X SATAIII 2TB (AP2TBAS350XR-1) - фото 1
  • Накопитель SSD Apacer AS350X SATAIII 2TB (AP2TBAS350XR-1) - фото 2
  • Накопитель SSD Apacer AS350X SATAIII 2TB (AP2TBAS350XR-1) - фото 3
  • Накопитель SSD Apacer AS350X SATAIII 2TB (AP2TBAS350XR-1) - фото 4
  • Накопитель SSD Apacer AS350X SATAIII 2TB (AP2TBAS350XR-1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718755
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Характеристики

Бренд
Apacer
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
800
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление, Вт
1.62
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Apacer AS350X SATAIII 2TB (AP2TBAS350XR-1)

SSD накопители бренда Apacer представляют собой надежное и производительное решение для хранения данных. Модель с объемом 2048 Гб оснащена современной флэш-памятью типа 3D NAND, что обеспечивает высокую плотность хранения и долгий срок службы устройства. Несмотря на отсутствие DRAM буфера, накопитель демонстрирует впечатляющие скорости передачи данных: до 560 МБайт/с при чтении и до 540 МБайт/с при записи, что делает его отличным выбором для разнообразных задач, от повседневного использования до более требовательных приложений. Форм-фактор 2.5 дюйма и интерфейс подключения SATA гарантируют широкую совместимость и простоту установки в большинство настольных и портативных компьютеров. Энергопотребление устройства составляет всего 1,62 Вт, что способствует снижению общего энергопотребления системы и поддержанию более низкой температуры эксплуатации. С производителем из Китая, этот SSD накопитель выделяется высоким уровнем надежности с временем наработки на отказ в 1 500 000 часов и максимальным ресурсом записи 800 Тб (TBW). Это делает его идеальным решением для пользователей, которым важны долговечность и стабильность работы их системы хранения данных. С накопителем Apacer вы получаете превосходное сочетание качества, производительности и стоимости.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Apacer AS350X SATAIII 2TB (AP2TBAS350XR-1)




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Характеристики
Бренд
Apacer
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
800
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление, Вт
1.62
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
SSD накопители бренда Apacer представляют собой надежное и производительное решение для хранения данных. Модель с объемом 2048 Гб оснащена современной флэш-памятью типа 3D NAND, что обеспечивает высокую плотность хранения и долгий срок службы устройства. Несмотря на отсутствие DRAM буфера, накопитель демонстрирует впечатляющие скорости передачи данных: до 560 МБайт/с при чтении и до 540 МБайт/с при записи, что делает его отличным выбором для разнообразных задач, от повседневного использования до более требовательных приложений. Форм-фактор 2.5 дюйма и интерфейс подключения SATA гарантируют широкую совместимость и простоту установки в большинство настольных и портативных компьютеров. Энергопотребление устройства составляет всего 1,62 Вт, что способствует снижению общего энергопотребления системы и поддержанию более низкой температуры эксплуатации. С производителем из Китая, этот SSD накопитель выделяется высоким уровнем надежности с временем наработки на отказ в 1 500 000 часов и максимальным ресурсом записи 800 Тб (TBW). Это делает его идеальным решением для пользователей, которым важны долговечность и стабильность работы их системы хранения данных. С накопителем Apacer вы получаете превосходное сочетание качества, производительности и стоимости.
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Отзывы


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