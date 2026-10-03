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SSD Накопитель SSD PC Pet 2TB M.2 OEM (PCPS002T1) купить в Москве
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Накопитель SSD PC Pet 2TB M.2 OEM (PCPS002T1)

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Накопитель SSD PC Pet 2TB M.2 OEM (PCPS002T1) - фото 1
Накопитель SSD PC Pet 2TB M.2 OEM (PCPS002T1) - фото 2
Накопитель SSD PC Pet 2TB M.2 OEM (PCPS002T1) - фото 3
Накопитель SSD PC Pet 2TB M.2 OEM (PCPS002T1) - фото 4
Накопитель SSD PC Pet 2TB M.2 OEM (PCPS002T1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
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  • Накопитель SSD PC Pet 2TB M.2 OEM (PCPS002T1) - фото 2
  • Накопитель SSD PC Pet 2TB M.2 OEM (PCPS002T1) - фото 3
  • Накопитель SSD PC Pet 2TB M.2 OEM (PCPS002T1) - фото 4
  • Накопитель SSD PC Pet 2TB M.2 OEM (PCPS002T1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 210 руб. 
Начислим 356 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641606
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накопитель SSD PC Pet 2TB M.2 OEM (PCPS002T1)
22 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PC pet
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD PC Pet 2TB M.2 OEM (PCPS002T1)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD PC Pet 2TB M.2 OEM (PCPS002T1)




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Характеристики
Бренд
PC pet
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD PC Pet 2TB M.2 OEM (PCPS002T1) - по цене 22210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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