Накопитель SSD Netac NV5000 1.0Tb (NT01NV5000-1T0-E4X)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Netac NV5000 1.0Tb (NT01NV5000-1T0-E4X)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Достоинства:
Комментарий:
всё пришло в целостности, работает как надо
Достоинства:
Комментарий:
Все работает без нареканий, эксплуатация 6 месяцев.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество товара. Очень быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
Супер! 1 Тб по адекватной цене. Скорость чтения-записи отличная. Винда грузится мнгновенно.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично все Красивая прям вау
Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac NV5000 1.0Tb (NT01NV5000-1T0-E4X)
Достоинства:
Комментарий:
всё пришло в целостности, работает как надо
Достоинства:
Комментарий:
Все работает без нареканий, эксплуатация 6 месяцев.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество товара. Очень быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
Супер! 1 Тб по адекватной цене. Скорость чтения-записи отличная. Винда грузится мнгновенно.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично все Красивая прям вау