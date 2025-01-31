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SSD Накопитель SSD Netac NV5000 1.0Tb (NT01NV5000-1T0-E4X) купить в Москве
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Накопитель SSD Netac NV5000 1.0Tb (NT01NV5000-1T0-E4X)

5 Отзывы
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Накопитель SSD Netac NV5000 1.0Tb (NT01NV5000-1T0-E4X) - фото 1
Накопитель SSD Netac NV5000 1.0Tb (NT01NV5000-1T0-E4X) - фото 2
Накопитель SSD Netac NV5000 1.0Tb (NT01NV5000-1T0-E4X) - фото 3
Накопитель SSD Netac NV5000 1.0Tb (NT01NV5000-1T0-E4X) - фото 4
Накопитель SSD Netac NV5000 1.0Tb (NT01NV5000-1T0-E4X) - фото 5
Накопитель SSD Netac NV5000 1.0Tb (NT01NV5000-1T0-E4X) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
SLC
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4400
Максимальный ресурс записи (TBW)
700
  • Накопитель SSD Netac NV5000 1.0Tb (NT01NV5000-1T0-E4X) - фото 1
  • Накопитель SSD Netac NV5000 1.0Tb (NT01NV5000-1T0-E4X) - фото 2
  • Накопитель SSD Netac NV5000 1.0Tb (NT01NV5000-1T0-E4X) - фото 3
  • Накопитель SSD Netac NV5000 1.0Tb (NT01NV5000-1T0-E4X) - фото 4
  • Накопитель SSD Netac NV5000 1.0Tb (NT01NV5000-1T0-E4X) - фото 5
  • Накопитель SSD Netac NV5000 1.0Tb (NT01NV5000-1T0-E4X) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 970 руб. 
Начислим 320 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 549088
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Netac NV5000 1.0Tb (NT01NV5000-1T0-E4X)
19 970 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
SLC
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4400
Максимальный ресурс записи (TBW)
700
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х5х2
Вес, г.
70

Описание товара Накопитель SSD Netac NV5000 1.0Tb (NT01NV5000-1T0-E4X)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac NV5000 1.0Tb (NT01NV5000-1T0-E4X)

Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
всё пришло в целостности, работает как надо
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает без нареканий, эксплуатация 6 месяцев.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2024
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество товара. Очень быстрая.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2024
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
Супер! 1 Тб по адекватной цене. Скорость чтения-записи отличная. Винда грузится мнгновенно.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2024
Д

Достоинства:


Комментарий:
Отлично все Красивая прям вау



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
SLC
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4400
Максимальный ресурс записи (TBW)
700
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
всё пришло в целостности, работает как надо
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает без нареканий, эксплуатация 6 месяцев.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2024
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество товара. Очень быстрая.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2024
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
Супер! 1 Тб по адекватной цене. Скорость чтения-записи отличная. Винда грузится мнгновенно.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2024
Д

Достоинства:


Комментарий:
Отлично все Красивая прям вау


Накопитель SSD Netac NV5000 1.0Tb (NT01NV5000-1T0-E4X) - по цене 19970 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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