Накопитель SSD Samsung 2.0Tb 990 PRO (MZ-V9P2T0BW)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung 2.0Tb 990 PRO (MZ-V9P2T0BW)
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, TLC, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, 6900, 6900, M.2 2280, 1200 ТБ, 1200 ТБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 32 810 руб.8203 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot P300 2Tb (P300P2TBM28)
-
В наличииЦена 32 810 руб.8203 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 PCIE 2TB P400 Lite P400LP2KGM28H PATRIOT
-
В наличииЦена 32 900 руб.8225 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot P210 2Tb P210 (P210S2TB25)
-
В наличииЦена 33 110 руб.8278 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23)
-
В наличииЦена 34 020 руб.8505 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1Tb 870 EVO (MZ-77E1T0BW)
-
В наличииЦена 34 810 руб.8703 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA
-
В наличииЦена 35 460 руб.8865 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data M.2 2280 2TB (ALEG-960M-2TCS)
-
В наличииЦена 44 480 руб.11120 руб. в СплитНакопитель SSD Intel 2.5" D7-P5530 960Gb (SSDPF2KX960HZN1)
-
В наличииЦена 45 360 руб.11340 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07)
-
В наличииЦена 51 820 руб.12955 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 2TB Fury Renegade (SFYR2S/2T0)
-
В наличииЦена 55 060 руб.13765 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 4Tb P400 Lite (P400LP4KGM28H)
-
В наличииЦена 55 780 руб.13945 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 4Tb P400 V4 (P400VP4TBM28H)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, TLC, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, 6900, 6900, M.2 2280, 1200 ТБ, 1200 ТБ
Достоинства:
Топовый SSD!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Собрал на этом накопителе рабочую станцию - результат превзошел ожидания! 2 ТБ - это просто космос для хранения проектов. Скорость случайной записи 500K IOPS позволяет работать с любыми задачами без задержек.
Достоинства:
Форм-фактор M.2 позволяет установить в любой современный ПК.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Использую для работы с видео - монтаж проходит в разы быстрее. 2 ТБ хватает с запасом для проектов в 4K. Теплоотвод отличный, даже при длительной работе не греется.
Достоинства:
Профессиональное решение для рендера
Недостатки:
нет
Комментарий:
Взял для рендер-станции - производительность в многопоточных задачах поражает. Скорость последовательного чтения/записи просто феноменальная. Особенно порадовала поддержка NVMe 2.0 - все компоненты системы работают на максимум.
Достоинства:
Мощный накопитель для геймера!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купил для игровой станции - разница с обычным SSD просто космическая! Игры загружаются за считанные секунды, даже при максимальных настройках. Скорость записи и чтения просто безумная - 500 000 IOPS! Особенно порадовала надежность - после месяца интенсивных тестов все работает как часы.
Достоинства:
Надежный накопитель для бизнеса
Недостатки:
Не нашел!
Комментарий:
Используем в рабочих станциях - стабильность на высоте. TRIM работает безупречно, скорость не падает даже при полном заполнении. Энергоэффективность отличная, что важно для наших серверов.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 2.0Tb 990 PRO (MZ-V9P2T0BW)
Достоинства:
Топовый SSD!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Собрал на этом накопителе рабочую станцию - результат превзошел ожидания! 2 ТБ - это просто космос для хранения проектов. Скорость случайной записи 500K IOPS позволяет работать с любыми задачами без задержек.
Достоинства:
Форм-фактор M.2 позволяет установить в любой современный ПК.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Использую для работы с видео - монтаж проходит в разы быстрее. 2 ТБ хватает с запасом для проектов в 4K. Теплоотвод отличный, даже при длительной работе не греется.
Достоинства:
Профессиональное решение для рендера
Недостатки:
нет
Комментарий:
Взял для рендер-станции - производительность в многопоточных задачах поражает. Скорость последовательного чтения/записи просто феноменальная. Особенно порадовала поддержка NVMe 2.0 - все компоненты системы работают на максимум.
Достоинства:
Мощный накопитель для геймера!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купил для игровой станции - разница с обычным SSD просто космическая! Игры загружаются за считанные секунды, даже при максимальных настройках. Скорость записи и чтения просто безумная - 500 000 IOPS! Особенно порадовала надежность - после месяца интенсивных тестов все работает как часы.
Достоинства:
Надежный накопитель для бизнеса
Недостатки:
Не нашел!
Комментарий:
Используем в рабочих станциях - стабильность на высоте. TRIM работает безупречно, скорость не падает даже при полном заполнении. Энергоэффективность отличная, что важно для наших серверов.