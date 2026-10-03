Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD WD Blue SN580 1000GB M.2 (WDS100T3B0E) купить в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD WD Blue SN580 1000GB M.2 (WDS100T3B0E)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD WD Blue SN580 1000GB M.2 (WDS100T3B0E) - фото 1
Накопитель SSD WD Blue SN580 1000GB M.2 (WDS100T3B0E) - фото 2
Накопитель SSD WD Blue SN580 1000GB M.2 (WDS100T3B0E) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
1000
  • Накопитель SSD WD Blue SN580 1000GB M.2 (WDS100T3B0E) - фото 1
  • Накопитель SSD WD Blue SN580 1000GB M.2 (WDS100T3B0E) - фото 2
  • Накопитель SSD WD Blue SN580 1000GB M.2 (WDS100T3B0E) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640150
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х2х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD WD Blue SN580 1000GB M.2 (WDS100T3B0E)

Дайте волю воображению благодаря твердотельному накопителю WD Blue SN580 NVMe с технологией PCIe Gen 4.0 для создателей контента и профессионалов. Повышение производительности и безграничные возможности для творчества благодаря твердотельным накопителям PCIe Gen 4.0 со скоростью чтения до 4150 МБ/с2 (модели емкостью 1 ТБ и 2 ТБ1). Емкость до 2 ТБ в тонком форм-факторе M.2 позволяет хранить на одном диске приложения, данные и файлы мультимедиа, такие как фотографии, видео 4K и музыка. Благодаря накопителю с низким энергопотреблением, который позволяет максимально продлить время работы аккумулятора ноутбука, вам не придется прерывать творческий процесс, когда вы увлечены или в дороге.

Отзывы о товаре Накопитель SSD WD Blue SN580 1000GB M.2 (WDS100T3B0E)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Дайте волю воображению благодаря твердотельному накопителю WD Blue SN580 NVMe с технологией PCIe Gen 4.0 для создателей контента и профессионалов. Повышение производительности и безграничные возможности для творчества благодаря твердотельным накопителям PCIe Gen 4.0 со скоростью чтения до 4150 МБ/с2 (модели емкостью 1 ТБ и 2 ТБ1). Емкость до 2 ТБ в тонком форм-факторе M.2 позволяет хранить на одном диске приложения, данные и файлы мультимедиа, такие как фотографии, видео 4K и музыка. Благодаря накопителю с низким энергопотреблением, который позволяет максимально продлить время работы аккумулятора ноутбука, вам не придется прерывать творческий процесс, когда вы увлечены или в дороге.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD WD Blue SN580 1000GB M.2 (WDS100T3B0E) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...