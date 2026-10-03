Накопитель SSD WD Blue SN580 1000GB M.2 (WDS100T3B0E)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD WD Blue SN580 1000GB M.2 (WDS100T3B0E)
Дайте волю воображению благодаря твердотельному накопителю WD Blue SN580 NVMe с технологией PCIe Gen 4.0 для создателей контента и профессионалов. Повышение производительности и безграничные возможности для творчества благодаря твердотельным накопителям PCIe Gen 4.0 со скоростью чтения до 4150 МБ/с2 (модели емкостью 1 ТБ и 2 ТБ1). Емкость до 2 ТБ в тонком форм-факторе M.2 позволяет хранить на одном диске приложения, данные и файлы мультимедиа, такие как фотографии, видео 4K и музыка. Благодаря накопителю с низким энергопотреблением, который позволяет максимально продлить время работы аккумулятора ноутбука, вам не придется прерывать творческий процесс, когда вы увлечены или в дороге.
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