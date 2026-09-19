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SSD Накопитель SSD AMD Radeon R5 (R5M240G8) купить в Москве
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Накопитель SSD AMD Radeon R5 (R5M240G8)

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Накопитель SSD AMD Radeon R5 (R5M240G8) - фото 1
Накопитель SSD AMD Radeon R5 (R5M240G8) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
450
  • Накопитель SSD AMD Radeon R5 (R5M240G8) - фото 1
  • Накопитель SSD AMD Radeon R5 (R5M240G8) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362623
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Ширина, см
2.2
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
450
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD AMD Radeon R5 (R5M240G8)

SSD-накопитель AMD Radeon R5M240G8 с общим объемом памяти 240 Гб сочетает в себе приятную стоимость и отличные технические характеристики. Используемый тип интерфейса SATA III позволяет обеспечить скорость чтения до 560 Мб/c, что благоприятно воздействует на слаженность работы компьютера и винчестера. Скорость записи информации в SSD-накопителе AMD Radeon R5M240G8 составляет 530 Мб/с. А тип памяти 3D TLC обеспечивает надежность при хранении всей необходимой информации. Удобный формат M.2 2280, в котором изготовлен накопитель, позволяет легко и быстро установить его в любой современный ПК. Стоит отметить также надежность и качественную работу контроллера Silicon Motion SM2258.

Отзывы о товаре Накопитель SSD AMD Radeon R5 (R5M240G8)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Ширина, см
2.2
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
450
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель AMD Radeon R5M240G8 с общим объемом памяти 240 Гб сочетает в себе приятную стоимость и отличные технические характеристики. Используемый тип интерфейса SATA III позволяет обеспечить скорость чтения до 560 Мб/c, что благоприятно воздействует на слаженность работы компьютера и винчестера. Скорость записи информации в SSD-накопителе AMD Radeon R5M240G8 составляет 530 Мб/с. А тип памяти 3D TLC обеспечивает надежность при хранении всей необходимой информации. Удобный формат M.2 2280, в котором изготовлен накопитель, позволяет легко и быстро установить его в любой современный ПК. Стоит отметить также надежность и качественную работу контроллера Silicon Motion SM2258.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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