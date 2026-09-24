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SSD Накопитель SSD Apacer AS2280P4X 256Gb M.2 2280 (AP256GAS2280P4X-1) купить в Москве
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Накопитель SSD Apacer AS2280P4X 256Gb M.2 2280 (AP256GAS2280P4X-1)

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Накопитель Apacer SSD AS2280P4X 256Gb M.2 2280 (AP256GAS2280P4X-1) - фото 1
Накопитель Apacer SSD AS2280P4X 256Gb M.2 2280 (AP256GAS2280P4X-1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Энергопотребление
4
  • Накопитель Apacer SSD AS2280P4X 256Gb M.2 2280 (AP256GAS2280P4X-1) - фото 1
  • Накопитель Apacer SSD AS2280P4X 256Gb M.2 2280 (AP256GAS2280P4X-1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723368
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Характеристики

Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Энергопотребление
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х25х25
Вес, кг.
7.2

Описание товара Накопитель SSD Apacer AS2280P4X 256Gb M.2 2280 (AP256GAS2280P4X-1)

SSD M.2 накопитель Apacer AS2280P4X [AP256GAS2280P4X-1] – оснащение для универсальных домашних и офисных компьютеров. Модель с объемом 256 ГБ ориентирована на использование в качестве системного диска стационарных ПК. Для обмена данными используется высокоскоростной интерфейс PCI-E 3.0 x4. Накопитель соответствует самому распространенному форм-фактору – 2280. Он совместим почти с любыми материнскими платами настольных ПК и многими ноутбуками. Надежность устройства выражена средним временем наработки на отказ 1800000 ч. Максимальная скорость последовательного чтения SSD M.2 накопителя Apacer AS2280P4X [AP256GAS2280P4X-1] составляет 2100 МБ/с. Соответствующий показатель для записи равен 1300 МБ/с. Характеристики устройства гарантируют высокую скорость файловых операций в антивирусах, архиваторах, торрент-трекерах, редакторах документов и другом типовом программном обеспечении. Максимальный ресурс записи накопителя составляет 170 ТБ. Показатель является преимуществом для SSD рассматриваемой емкости. Устройство подходит для частой переустановки ПО и регулярного резервного копирования.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Apacer AS2280P4X 256Gb M.2 2280 (AP256GAS2280P4X-1)




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Характеристики
Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Энергопотребление
4
Страна производитель
Китай
Описание
SSD M.2 накопитель Apacer AS2280P4X [AP256GAS2280P4X-1] – оснащение для универсальных домашних и офисных компьютеров. Модель с объемом 256 ГБ ориентирована на использование в качестве системного диска стационарных ПК. Для обмена данными используется высокоскоростной интерфейс PCI-E 3.0 x4. Накопитель соответствует самому распространенному форм-фактору – 2280. Он совместим почти с любыми материнскими платами настольных ПК и многими ноутбуками. Надежность устройства выражена средним временем наработки на отказ 1800000 ч. Максимальная скорость последовательного чтения SSD M.2 накопителя Apacer AS2280P4X [AP256GAS2280P4X-1] составляет 2100 МБ/с. Соответствующий показатель для записи равен 1300 МБ/с. Характеристики устройства гарантируют высокую скорость файловых операций в антивирусах, архиваторах, торрент-трекерах, редакторах документов и другом типовом программном обеспечении. Максимальный ресурс записи накопителя составляет 170 ТБ. Показатель является преимуществом для SSD рассматриваемой емкости. Устройство подходит для частой переустановки ПО и регулярного резервного копирования.
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Накопитель SSD Apacer AS2280P4X 256Gb M.2 2280 (AP256GAS2280P4X-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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