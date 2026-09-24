Накопитель SSD Apacer AS2280P4X 256Gb M.2 2280 (AP256GAS2280P4X-1)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Apacer AS2280P4X 256Gb M.2 2280 (AP256GAS2280P4X-1)
SSD M.2 накопитель Apacer AS2280P4X [AP256GAS2280P4X-1] – оснащение для универсальных домашних и офисных компьютеров. Модель с объемом 256 ГБ ориентирована на использование в качестве системного диска стационарных ПК. Для обмена данными используется высокоскоростной интерфейс PCI-E 3.0 x4. Накопитель соответствует самому распространенному форм-фактору – 2280. Он совместим почти с любыми материнскими платами настольных ПК и многими ноутбуками. Надежность устройства выражена средним временем наработки на отказ 1800000 ч. Максимальная скорость последовательного чтения SSD M.2 накопителя Apacer AS2280P4X [AP256GAS2280P4X-1] составляет 2100 МБ/с. Соответствующий показатель для записи равен 1300 МБ/с. Характеристики устройства гарантируют высокую скорость файловых операций в антивирусах, архиваторах, торрент-трекерах, редакторах документов и другом типовом программном обеспечении. Максимальный ресурс записи накопителя составляет 170 ТБ. Показатель является преимуществом для SSD рассматриваемой емкости. Устройство подходит для частой переустановки ПО и регулярного резервного копирования.
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