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SSD Накопитель SSD Exegate M.2 2280 256GB NextPro+ KC2000TP256 (EX282321RUS) купить в Москве
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Накопитель SSD Exegate M.2 2280 256GB NextPro+ KC2000TP256 (EX282321RUS)

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Накопитель SSD Exegate M.2 2280 256GB NextPro+ KC2000TP256 (EX282321RUS) - фото 1
Накопитель SSD Exegate M.2 2280 256GB NextPro+ KC2000TP256 (EX282321RUS) - фото 2
Накопитель SSD Exegate M.2 2280 256GB NextPro+ KC2000TP256 (EX282321RUS) - фото 3
Накопитель SSD Exegate M.2 2280 256GB NextPro+ KC2000TP256 (EX282321RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
256
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1500
Скорость записи, Мб/с
900
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
Энергопотребление
3.3
  • Накопитель SSD Exegate M.2 2280 256GB NextPro+ KC2000TP256 (EX282321RUS) - фото 1
  • Накопитель SSD Exegate M.2 2280 256GB NextPro+ KC2000TP256 (EX282321RUS) - фото 2
  • Накопитель SSD Exegate M.2 2280 256GB NextPro+ KC2000TP256 (EX282321RUS) - фото 3
  • Накопитель SSD Exegate M.2 2280 256GB NextPro+ KC2000TP256 (EX282321RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 650 руб. 
Начислим 75 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 606007
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Exegate M.2 2280 256GB NextPro+ KC2000TP256 (EX282321RUS)
4 650 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
256
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1500
Скорость записи, Мб/с
900
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х4х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Exegate M.2 2280 256GB NextPro+ KC2000TP256 (EX282321RUS)

M.2 накопитель ExeGate NextPro+ KC2000TP256 – компактное, высокопроизводительное и надежное устройство хранения различной информации в составе настольного или портативного компьютера. Установка данного диска помогает повысить скорость и отзывчивость всей системы при выполнении различных задач. Интерфейс PCI-E 3.x x4 обеспечивает скорость в режиме чтения на уровне 1500 Мбайт/сек. Благодаря объему 256 ГБ накопитель предоставляет возможность хранения весьма большого количества различных файлов. ExeGate NextPro+ KC2000TP256 отличается бесшумной работой и рассчитан на длительный срок службы.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Exegate M.2 2280 256GB NextPro+ KC2000TP256 (EX282321RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
256
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1500
Скорость записи, Мб/с
900
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Развернуть
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 накопитель ExeGate NextPro+ KC2000TP256 – компактное, высокопроизводительное и надежное устройство хранения различной информации в составе настольного или портативного компьютера. Установка данного диска помогает повысить скорость и отзывчивость всей системы при выполнении различных задач. Интерфейс PCI-E 3.x x4 обеспечивает скорость в режиме чтения на уровне 1500 Мбайт/сек. Благодаря объему 256 ГБ накопитель предоставляет возможность хранения весьма большого количества различных файлов. ExeGate NextPro+ KC2000TP256 отличается бесшумной работой и рассчитан на длительный срок службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Exegate M.2 2280 256GB NextPro+ KC2000TP256 (EX282321RUS) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4650 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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