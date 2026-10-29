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SSD Накопитель SSD Apacer AS340G 120Gb (AP120GAS340G-1) купить в Москве
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Накопитель SSD Apacer AS340G 120Gb (AP120GAS340G-1)

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Накопитель SSD Apacer AS340G 120Gb (AP120GAS340G-1) - фото 1
Накопитель SSD Apacer AS340G 120Gb (AP120GAS340G-1) - фото 2
Накопитель SSD Apacer AS340G 120Gb (AP120GAS340G-1) - фото 3
Накопитель SSD Apacer AS340G 120Gb (AP120GAS340G-1) - фото 4
Накопитель SSD Apacer AS340G 120Gb (AP120GAS340G-1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
70
Энергопотребление
1.26
  • Накопитель SSD Apacer AS340G 120Gb (AP120GAS340G-1) - фото 1
  • Накопитель SSD Apacer AS340G 120Gb (AP120GAS340G-1) - фото 2
  • Накопитель SSD Apacer AS340G 120Gb (AP120GAS340G-1) - фото 3
  • Накопитель SSD Apacer AS340G 120Gb (AP120GAS340G-1) - фото 4
  • Накопитель SSD Apacer AS340G 120Gb (AP120GAS340G-1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 164444
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накопитель SSD Apacer AS340G 120Gb (AP120GAS340G-1)
2 330 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
70
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
1.26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х2
Вес, г.
70

Описание товара Накопитель SSD Apacer AS340G 120Gb (AP120GAS340G-1)

Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель на 120 ГБ идеально подходит для базовых задач, таких как установка ОС и любимых программ, обеспечивая быструю загрузку и надежную работу. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Apacer AS340G 120Gb (AP120GAS340G-1)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
70
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
1.26
Страна производитель
Китай
Описание
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель на 120 ГБ идеально подходит для базовых задач, таких как установка ОС и любимых программ, обеспечивая быструю загрузку и надежную работу. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Накопитель SSD Apacer AS340G 120Gb (AP120GAS340G-1) - по цене 2330 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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