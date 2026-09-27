Накопитель SSD Exegate M.2 2280 120GB NextPro UV500TS120 (SATA-III, 22x80mm, 3D TLC) (EX280464RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
558
Скорость записи, Мб/с
497
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
Энергопотребление
3.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 606049
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
558
Скорость записи, Мб/с
497
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х4х1
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD Exegate M.2 2280 120GB NextPro UV500TS120 (SATA-III, 22x80mm, 3D TLC) (EX280464RUS)
SSD M.2 накопитель ExeGate NextPro является высокопроизводительным решением для широкого ряда настольных ПК и ноутбуков. В нем сочетаются высокие показатели быстродействия и низкое энергопотребление. Данный накопитель обладает емкостью 120 ГБ и выполнен в компактном типоразмере M.2 для установки в соответствующий слот на материнской плате. Благодаря микросхемам памяти 3D NAND и интерфейсу SATA III накопитель отличается скоростью на уровне 558 Мбайт/сек в режиме чтения. Отсутствие движущихся частей гарантирует бесшумную работу ExeGate NextPro.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
558
Скорость записи, Мб/с
497
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
SSD M.2 накопитель ExeGate NextPro является высокопроизводительным решением для широкого ряда настольных ПК и ноутбуков. В нем сочетаются высокие показатели быстродействия и низкое энергопотребление. Данный накопитель обладает емкостью 120 ГБ и выполнен в компактном типоразмере M.2 для установки в соответствующий слот на материнской плате. Благодаря микросхемам памяти 3D NAND и интерфейсу SATA III накопитель отличается скоростью на уровне 558 Мбайт/сек в режиме чтения. Отсутствие движущихся частей гарантирует бесшумную работу ExeGate NextPro.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Накопитель SSD Exegate M.2 2280 120GB NextPro UV500TS120 (SATA-III, 22x80mm, 3D TLC) (EX280464RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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