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SSD Накопитель SSD ExeGate NextPro KC2000TP120, 120Gb, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, R/W 1200/600 купить в Москве
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Накопитель SSD ExeGate NextPro KC2000TP120, 120Gb, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, R/W 1200/600

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752981
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накопитель SSD ExeGate NextPro KC2000TP120, 120Gb, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, R/W 1200/600
2 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Вес, г.
10

Описание товара Накопитель SSD ExeGate NextPro KC2000TP120, 120Gb, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, R/W 1200/600

Накопитель SSD ExeGate NextPro KC2000TP120, 120Gb, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, R/W 1200/600

Отзывы о товаре Накопитель SSD ExeGate NextPro KC2000TP120, 120Gb, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, R/W 1200/600




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Описание
Накопитель SSD ExeGate NextPro KC2000TP120, 120Gb, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, R/W 1200/600
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD ExeGate NextPro KC2000TP120, 120Gb, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, R/W 1200/600 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2260 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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