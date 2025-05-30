Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 128Gb (AP128GAS350-1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
75
Энергопотребление
1.26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 475246
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
75
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
1.26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
120
Описание товара Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 128Gb (AP128GAS350-1)
SSD-накопитель Apacer AS350 Panther объемом 128 ГБ обеспечивает быстрый доступ к файлам и ускоряет загрузку операционной системы. Это решение оптимально подойдет для апгрейда настольного компьютера или ноутбука, где требуется надежное и эффективное хранилище данных.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
75
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
1.26
Страна производитель
Китай
SSD-накопитель Apacer AS350 Panther объемом 128 ГБ обеспечивает быстрый доступ к файлам и ускоряет загрузку операционной системы. Это решение оптимально подойдет для апгрейда настольного компьютера или ноутбука, где требуется надежное и эффективное хранилище данных.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Достоинства:
Комментарий:
Шустрый. В работе нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Установил ssd в старенький комп полет отличный, за эти деньги лучше не купить, только если китайские бренды покупать, но это вроде путевая фирма на рынке давно, сколько прослужит покажет время, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
отличный вариант, чтобы взбодрить старые компы
Достоинства:
Комментарий:
норм, за свою цену. уже не первый беру, взбодрить старые компы.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные SSD за свою цену, беру такие не первый раз.
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришел вовремя, упакован отлично, посмотрим как в деле
Достоинства:
Комментарий:
занизил оценку за опоздание заказа на 2 дня. и это скорее всего не оригинал, оригинальный знак Apecer другой. Но все рабочее, вопрос на долго ли.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Претензий вроде нет.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удивило, Все летает хорошо! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
прекрасно.подключил-работает быстро.1месяц.
Достоинства:
Комментарий:
Установил в ноутбук Dell. Стал загружаться и работать гораздо шустрее. О надёжности можно говорить только по происшествии времени. Пока все ОК.
Достоинства:
Комментарий:
установил Винду всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо на данный момент
Достоинства:
Комментарий:
Пришлось устанавливать винду так как компьютер не видел диск
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в ноутбук. Полет нормальный )))
Достоинства:
Комментарий:
Первые впечатления только отличные,но работаю на нем всего лишь две недели. Как себя поведет в дальнейшем только одному богу известно. До этого был брендовый КОДАК - сгорел через год. Выбирать Вам - все в ваших руках.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный SSD. Много раз покупал, ни один не подвел. Этот тоже в норме.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает. времени мало, добавить особо нечего.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил, работает. Брал такие неоднократно, но так как со сборкой у этой фирмы все рандомно, то про качество говорить рано.
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий. Пришлось инициализировать.
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный, производство Тайвань! Покупаю не первый раз, пока не подводил.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано отлично, товар внешне не нарушен, после проверки на работоспособность изменю отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
нормально, таких в рознице брал штук 20, никогда проблем не было, надеюсь и с этим тож не будет - апгрейд ноута Dell N5110
Достоинства:
1. Быстрый, в отличии от обычного жёсткого диска. Скорость работы компьютера увеличилась в разы.
2. Бесшумный
3. Система работы SSD снизила тепловыделение в системе на несколько градусов.
Недостатки:
Два параметра с завышенной стоимостью за счёт, как я понял, лейбла:
1. У данной модели всего 120 Гб объёма, что для современной ОС немного мало, а SSD других производителей в такой ценовой категории идут в с большим объёмом памяти.
2. Если сравнивать с другими SSD в данной ценовой категории, то хотел бы заметить, что скорость записи/чтения та же - 540/560 мб/с. Что достаточно хорошо, НО не впечатляет преимуществом
Технических же недостатков не обнаружил
Комментарий:
Если резюмировать, то скажу, что по изначальной стоимости 2120 рур. покупается хороший, быстрый, качественный ssd, НО в этой ценовой категории с непримечательными характеристиками. В общем, деньги отдаются за лейбл, который отвечает за своё имя.
Если же говорить о пользе самого изделия, то это прекрасный носитель физической памяти, способный дать вашему ПК массу новых преимуществ.
Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 128Gb (AP128GAS350-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 128Gb (AP128GAS350-1)
Достоинства:
Комментарий:
Шустрый. В работе нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Установил ssd в старенький комп полет отличный, за эти деньги лучше не купить, только если китайские бренды покупать, но это вроде путевая фирма на рынке давно, сколько прослужит покажет время, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
отличный вариант, чтобы взбодрить старые компы
Достоинства:
Комментарий:
норм, за свою цену. уже не первый беру, взбодрить старые компы.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные SSD за свою цену, беру такие не первый раз.
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришел вовремя, упакован отлично, посмотрим как в деле
Достоинства:
Комментарий:
занизил оценку за опоздание заказа на 2 дня. и это скорее всего не оригинал, оригинальный знак Apecer другой. Но все рабочее, вопрос на долго ли.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Претензий вроде нет.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удивило, Все летает хорошо! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
прекрасно.подключил-работает быстро.1месяц.
Достоинства:
Комментарий:
Установил в ноутбук Dell. Стал загружаться и работать гораздо шустрее. О надёжности можно говорить только по происшествии времени. Пока все ОК.
Достоинства:
Комментарий:
установил Винду всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо на данный момент
Достоинства:
Комментарий:
Пришлось устанавливать винду так как компьютер не видел диск
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в ноутбук. Полет нормальный )))
Достоинства:
Комментарий:
Первые впечатления только отличные,но работаю на нем всего лишь две недели. Как себя поведет в дальнейшем только одному богу известно. До этого был брендовый КОДАК - сгорел через год. Выбирать Вам - все в ваших руках.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный SSD. Много раз покупал, ни один не подвел. Этот тоже в норме.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает. времени мало, добавить особо нечего.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил, работает. Брал такие неоднократно, но так как со сборкой у этой фирмы все рандомно, то про качество говорить рано.
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий. Пришлось инициализировать.
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный, производство Тайвань! Покупаю не первый раз, пока не подводил.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано отлично, товар внешне не нарушен, после проверки на работоспособность изменю отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
нормально, таких в рознице брал штук 20, никогда проблем не было, надеюсь и с этим тож не будет - апгрейд ноута Dell N5110
Достоинства:
1. Быстрый, в отличии от обычного жёсткого диска. Скорость работы компьютера увеличилась в разы.
2. Бесшумный
3. Система работы SSD снизила тепловыделение в системе на несколько градусов.
Недостатки:
Два параметра с завышенной стоимостью за счёт, как я понял, лейбла:
1. У данной модели всего 120 Гб объёма, что для современной ОС немного мало, а SSD других производителей в такой ценовой категории идут в с большим объёмом памяти.
2. Если сравнивать с другими SSD в данной ценовой категории, то хотел бы заметить, что скорость записи/чтения та же - 540/560 мб/с. Что достаточно хорошо, НО не впечатляет преимуществом
Технических же недостатков не обнаружил
Комментарий:
Если резюмировать, то скажу, что по изначальной стоимости 2120 рур. покупается хороший, быстрый, качественный ssd, НО в этой ценовой категории с непримечательными характеристиками. В общем, деньги отдаются за лейбл, который отвечает за своё имя.
Если же говорить о пользе самого изделия, то это прекрасный носитель физической памяти, способный дать вашему ПК массу новых преимуществ.