Накопитель SSD Netac 120Gb SA500 Series (NT01SA500-120-S3X)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 960 руб.
В наличии
Код товара: 549084
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 960 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х1
Вес, г.
60
Описание товара Накопитель SSD Netac 120Gb SA500 Series (NT01SA500-120-S3X)
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных цифровых устройств.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных цифровых устройств.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Достоинства:
Все хорошо, работает без проблем
Достоинства:
Скорость соответствует заявленной
Недостатки:
Пока не нашел
Достоинства:
Хороший стабильный диск. больше сказать нечего
Недостатки:
не выявил
Комментарий:
В целом ssd обычный. Ничего сверхъестественного. Если нужен для перехода с hdd - отличный вариант
Достоинства:
Цена качество. Заявленные характеристики держит.
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Цена
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Отлично!!!
Недостатки:
нет
Комментарий:
Работает не хуже других производителей, других компаний и цена радует!!!
Достоинства:
Лёгкий. Работает.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Поставил Убунту. Но погонять диск еще не успел
Накопитель SSD Netac 120Gb SA500 Series (NT01SA500-120-S3X) - стоимость товара 2960 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac 120Gb SA500 Series (NT01SA500-120-S3X)
Достоинства:
Все хорошо, работает без проблем
Достоинства:
Скорость соответствует заявленной
Недостатки:
Пока не нашел
Достоинства:
Хороший стабильный диск. больше сказать нечего
Недостатки:
не выявил
Комментарий:
В целом ssd обычный. Ничего сверхъестественного. Если нужен для перехода с hdd - отличный вариант
Достоинства:
Цена качество. Заявленные характеристики держит.
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Цена
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Отлично!!!
Недостатки:
нет
Комментарий:
Работает не хуже других производителей, других компаний и цена радует!!!
Достоинства:
Лёгкий. Работает.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Поставил Убунту. Но погонять диск еще не успел