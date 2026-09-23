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SSD Накопитель SSD CBR 960GB SATA III (SSD-960GB-2.5-LT22) купить в Москве
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Накопитель SSD CBR 960GB SATA III (SSD-960GB-2.5-LT22)

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Накопитель SSD CBR 960GB SATA III (SSD-960GB-2.5-LT22)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 090 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625396
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Накопитель SSD CBR 960GB SATA III (SSD-960GB-2.5-LT22)
10 090 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CBR
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х8х2
Вес, г.
70

Описание товара Накопитель SSD CBR 960GB SATA III (SSD-960GB-2.5-LT22)

Накопитель SSD 960Gb CBR Lite SSD-960GB-2.5-LT22 - это надежное и быстрое устройство для хранения данных, которое обеспечит высокую производительность вашего компьютера или ноутбука. SSD накопитель предназначен для внутреннего использования и имеет форм-фактор 2.5", что делает его совместимым с большинством современных устройств.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD CBR 960GB SATA III (SSD-960GB-2.5-LT22)




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Характеристики
Бренд
CBR
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель SSD 960Gb CBR Lite SSD-960GB-2.5-LT22 - это надежное и быстрое устройство для хранения данных, которое обеспечит высокую производительность вашего компьютера или ноутбука. SSD накопитель предназначен для внутреннего использования и имеет форм-фактор 2.5", что делает его совместимым с большинством современных устройств.


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD CBR 960GB SATA III (SSD-960GB-2.5-LT22) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10090 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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