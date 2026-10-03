Накопитель SSD A-Data Ultimate SU630I 240Gb (ASU630SS-240GQ-R)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD A-Data Ultimate SU630I 240Gb (ASU630SS-240GQ-R)
240 ГБ SSD-накопитель A-Data SU630 [ASU630SS-240GQ-R] выполнен в прочном металлическом корпусе и соответствует форм-фактору 2.5” с шириной сторон 69.85 мм, длиной 100.45 мм, а также толщиной 7 мм. Благодаря этому данная модель может стать отличной основой для модернизации или создания с нуля производительной файловой системы в вашем ноутбуке, моноблоке или системном блоке. SSD-накопитель A-Data SU630 [ASU630SS-240GQ-R] использует в основе своей работы чипы памяти NAND с объемной 3D-структурой, что вместе с производительным контроллером Maxio MAS0902A-B2C обеспечивает высокое быстродействие при обработке данных. За счет этого максимальная скорость записи может достигать отметки в 450 МБ/с, а скорость чтения соответствует значению 520 МБ/с. Данный диск использует для подключения к материнской плате интерфейс SATA III. Также данный накопитель в силу своих компактных размеров может устанавливаться в специальный бокс (приобретается отдельно) и использоваться как внешнее устройство для записи и хранения файлов.
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