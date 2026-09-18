Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R)
Твердотельный накопитель ADATA SU630 960GB (ASU630SS-960GQ-R) характеризуется отсутствием шума. Это обеспечивает комфорт в процессе работы. Устройство оптимально для хранения текстов, видео, аудиофайлов, электронных книг и компьютерных игр. Модель передает и записывает данные с высокой скоростью и без зависания даже при значительных нагрузках. Это помогает стабилизировать работу операционной системы и загружать программы за короткий промежуток времени.Модель ADATA SU630 960GB (ASU630SS-960GQ-R) с легкостью устанавливается внутри совместимого ПК, поэтому нет необходимости обращаться в сервисный центр. Материал корпуса изделия характеризуется повышенной прочностью. Это исключает риск повреждений в результате случайных падений. Надежное устройство компактного размера удобно при транспортировке. SSD-накопитель оптимален для чтения, записи и передачи информации в условиях многозадачности.
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