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SSD Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) купить в Москве
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Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R)

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Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) - фото 1
Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) - фото 2
Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) - фото 3
Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) - фото 4
Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) - фото 5
Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) - фото 6
Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Энергопотребление
5
  • Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) - фото 2
  • Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) - фото 3
  • Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) - фото 4
  • Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) - фото 5
  • Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) - фото 6
  • Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 295901
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х17х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R)

Твердотельный накопитель ADATA SU630 960GB (ASU630SS-960GQ-R) характеризуется отсутствием шума. Это обеспечивает комфорт в процессе работы. Устройство оптимально для хранения текстов, видео, аудиофайлов, электронных книг и компьютерных игр. Модель передает и записывает данные с высокой скоростью и без зависания даже при значительных нагрузках. Это помогает стабилизировать работу операционной системы и загружать программы за короткий промежуток времени.Модель ADATA SU630 960GB (ASU630SS-960GQ-R) с легкостью устанавливается внутри совместимого ПК, поэтому нет необходимости обращаться в сервисный центр. Материал корпуса изделия характеризуется повышенной прочностью. Это исключает риск повреждений в результате случайных падений. Надежное устройство компактного размера удобно при транспортировке. SSD-накопитель оптимален для чтения, записи и передачи информации в условиях многозадачности.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data 960Gb (ASU630SS-960GQ-R)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный накопитель ADATA SU630 960GB (ASU630SS-960GQ-R) характеризуется отсутствием шума. Это обеспечивает комфорт в процессе работы. Устройство оптимально для хранения текстов, видео, аудиофайлов, электронных книг и компьютерных игр. Модель передает и записывает данные с высокой скоростью и без зависания даже при значительных нагрузках. Это помогает стабилизировать работу операционной системы и загружать программы за короткий промежуток времени.Модель ADATA SU630 960GB (ASU630SS-960GQ-R) с легкостью устанавливается внутри совместимого ПК, поэтому нет необходимости обращаться в сервисный центр. Материал корпуса изделия характеризуется повышенной прочностью. Это исключает риск повреждений в результате случайных падений. Надежное устройство компактного размера удобно при транспортировке. SSD-накопитель оптимален для чтения, записи и передачи информации в условиях многозадачности.


Теги товара: 2.5", 2.5", QLC, 450, 2.5", SATA, 2.5", SATA, SATA, 450, 2.5", SATA, 2.5", 200 ТБ, QLC, 2.5", SATA, 450, 2.5", SATA, 2.5", SATA, SATA, 960 ГБ
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Отзывы


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