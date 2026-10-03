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SSD Накопитель SSD A-Data 960Gb Ultimate SU650 (ASU650SS-960GT-R) купить в Москве
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Накопитель SSD A-Data 960Gb Ultimate SU650 (ASU650SS-960GT-R)

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Накопитель SSD A-Data 960Gb Ultimate SU650 (ASU650SS-960GT-R) - фото 1
Накопитель SSD A-Data 960Gb Ultimate SU650 (ASU650SS-960GT-R) - фото 2
Накопитель SSD A-Data 960Gb Ultimate SU650 (ASU650SS-960GT-R) - фото 3
Накопитель SSD A-Data 960Gb Ultimate SU650 (ASU650SS-960GT-R) - фото 4
Накопитель SSD A-Data 960Gb Ultimate SU650 (ASU650SS-960GT-R) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
560
  • Накопитель SSD A-Data 960Gb Ultimate SU650 (ASU650SS-960GT-R) - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data 960Gb Ultimate SU650 (ASU650SS-960GT-R) - фото 2
  • Накопитель SSD A-Data 960Gb Ultimate SU650 (ASU650SS-960GT-R) - фото 3
  • Накопитель SSD A-Data 960Gb Ultimate SU650 (ASU650SS-960GT-R) - фото 4
  • Накопитель SSD A-Data 960Gb Ultimate SU650 (ASU650SS-960GT-R) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 220 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 223857
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD A-Data 960Gb Ultimate SU650 (ASU650SS-960GT-R)
12 220 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
560
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD A-Data 960Gb Ultimate SU650 (ASU650SS-960GT-R)

Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data 960Gb Ultimate SU650 (ASU650SS-960GT-R)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
560
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 450, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 450, 2.5", SATA, 2.5", TLC, TLC, 560 ТБ, 2.5", SATA, 450, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, 960 ГБ
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD A-Data 960Gb Ultimate SU650 (ASU650SS-960GT-R) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 12220 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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