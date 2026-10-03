Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Samsung PM9A1 512GB (MZVL2512HCJQ-00B07) купить в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Samsung PM9A1 512GB (MZVL2512HCJQ-00B07)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Samsung PM9A1 512GB (MZVL2512HCJQ-00B07)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6900
Скорость записи, Мб/с
5000
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Энергопотребление
5.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625386
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.2
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Ширина, см
2.2
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6900
Скорость записи, Мб/с
5000
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
5.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
40

Описание товара Накопитель SSD Samsung PM9A1 512GB (MZVL2512HCJQ-00B07)

SSD M.2 накопитель Samsung PM9A1 [MZVL2512HCJQ-00B00] предназначен для оснащения производительных универсальных ПК, профессиональных рабочих станций и мощных игровых системных блоков. Модель использует для обмена данными высокоскоростной интерфейс PCI-E 4.0 x4 и соответствует самому распространенному форм-фактору – 2280. Объем устройства составляет 512 ГБ. Накопитель ориентирован на использование в качестве системного диска. Он устанавливается с использованием ключа M. SSD M.2 накопитель Samsung PM9A1 [MZVL2512HCJQ-00B00] гарантирует высочайшую скорость файловых операций в любых операционных системах и программах. При последовательном чтении устройство обеспечивает скорость до 6900 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 5000 МБ/с. Несмотря на отсутствие радиатора, накопитель не подвержен перегреву при любой интенсивности файловых операций.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung PM9A1 512GB (MZVL2512HCJQ-00B07)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.2
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Ширина, см
2.2
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Развернуть
Скорость чтения, Мб/c
6900
Скорость записи, Мб/с
5000
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
5.8
Страна производитель
Китай
Описание
SSD M.2 накопитель Samsung PM9A1 [MZVL2512HCJQ-00B00] предназначен для оснащения производительных универсальных ПК, профессиональных рабочих станций и мощных игровых системных блоков. Модель использует для обмена данными высокоскоростной интерфейс PCI-E 4.0 x4 и соответствует самому распространенному форм-фактору – 2280. Объем устройства составляет 512 ГБ. Накопитель ориентирован на использование в качестве системного диска. Он устанавливается с использованием ключа M. SSD M.2 накопитель Samsung PM9A1 [MZVL2512HCJQ-00B00] гарантирует высочайшую скорость файловых операций в любых операционных системах и программах. При последовательном чтении устройство обеспечивает скорость до 6900 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 5000 МБ/с. Несмотря на отсутствие радиатора, накопитель не подвержен перегреву при любой интенсивности файловых операций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Samsung PM9A1 512GB (MZVL2512HCJQ-00B07) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...