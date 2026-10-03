Накопитель SSD Samsung PM9A1 512GB (MZVL2512HCJQ-00B07)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung PM9A1 512GB (MZVL2512HCJQ-00B07)
SSD M.2 накопитель Samsung PM9A1 [MZVL2512HCJQ-00B00] предназначен для оснащения производительных универсальных ПК, профессиональных рабочих станций и мощных игровых системных блоков. Модель использует для обмена данными высокоскоростной интерфейс PCI-E 4.0 x4 и соответствует самому распространенному форм-фактору – 2280. Объем устройства составляет 512 ГБ. Накопитель ориентирован на использование в качестве системного диска. Он устанавливается с использованием ключа M. SSD M.2 накопитель Samsung PM9A1 [MZVL2512HCJQ-00B00] гарантирует высочайшую скорость файловых операций в любых операционных системах и программах. При последовательном чтении устройство обеспечивает скорость до 6900 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 5000 МБ/с. Несмотря на отсутствие радиатора, накопитель не подвержен перегреву при любой интенсивности файловых операций.
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