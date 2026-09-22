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SSD Накопитель SSD Crucial T710 1TB (CT1000T710SSD8) купить в Москве
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Накопитель SSD Crucial T710 1TB (CT1000T710SSD8)

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Накопитель SSD Crucial T710 1TB (CT1000T710SSD8) - фото 1
Накопитель SSD Crucial T710 1TB (CT1000T710SSD8) - фото 2
Накопитель SSD Crucial T710 1TB (CT1000T710SSD8) - фото 3
Накопитель SSD Crucial T710 1TB (CT1000T710SSD8) - фото 4
Накопитель SSD Crucial T710 1TB (CT1000T710SSD8) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14900
Скорость записи, Мб/с
13700
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
  • Накопитель SSD Crucial T710 1TB (CT1000T710SSD8) - фото 1
  • Накопитель SSD Crucial T710 1TB (CT1000T710SSD8) - фото 2
  • Накопитель SSD Crucial T710 1TB (CT1000T710SSD8) - фото 3
  • Накопитель SSD Crucial T710 1TB (CT1000T710SSD8) - фото 4
  • Накопитель SSD Crucial T710 1TB (CT1000T710SSD8) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718565
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Характеристики

Бренд
Crucial
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14900
Скорость записи, Мб/с
13700
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х25х13
Вес, кг.
2.08

Описание товара Накопитель SSD Crucial T710 1TB (CT1000T710SSD8)

Crucial предлагает передовые SSD-накопители, достойные внимания пользователей, ценящих мощность и надежность. Представляем вашему вниманию один из топовых представителей этого бренда с впечатляющими характеристиками. Этот SSD оснащен интерфейсом подключения PCIe 5.0 x4, что обеспечивает невероятно высокие скорости передачи данных. Скорость чтения достигает 14900 МБайт/с, а скорость записи составляет 13700 МБайт/с, что идеально подходит для самых ресурсоемких задач и приложений. Накопитель обладает объемом 1024 Гб, что достаточно для хранения больших объемов данных, включая тяжелые приложения, игры и мультимедийные файлы. Тип памяти 3D NAND обеспечивает высокую плотность хранения и улучшенную энергоэффективность. Одним из ключевых преимуществ этого SSD является наличие DRAM буфера, который значительно улучшает производительность и скорость доступа к данным. Максимальный ресурс записи составляет впечатляющие 600 Тб, что подчеркивает надёжность и долговечность устройства. С показателем времени наработки на отказ в 1 500 000 часов, эти накопители гарантируют пользователю многолетнюю стабильную работу. Форм-фактор M.2 2280 обеспечивает возможность легкой установки в современные системы и ноутбуки. Производитель Crucial, компания с богатой историей и строгими стандартами качества, выпускает эти SSD-накопители в Китае, гарантируя высокое качество сборки и передовые технологии. Этот SSD-накопитель является идеальным решением для тех, кто ищет высокую производительность, надежность и передовые технологии для своих вычислительных нужд.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Crucial T710 1TB (CT1000T710SSD8)




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Характеристики
Бренд
Crucial
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14900
Скорость записи, Мб/с
13700
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Crucial предлагает передовые SSD-накопители, достойные внимания пользователей, ценящих мощность и надежность. Представляем вашему вниманию один из топовых представителей этого бренда с впечатляющими характеристиками. Этот SSD оснащен интерфейсом подключения PCIe 5.0 x4, что обеспечивает невероятно высокие скорости передачи данных. Скорость чтения достигает 14900 МБайт/с, а скорость записи составляет 13700 МБайт/с, что идеально подходит для самых ресурсоемких задач и приложений. Накопитель обладает объемом 1024 Гб, что достаточно для хранения больших объемов данных, включая тяжелые приложения, игры и мультимедийные файлы. Тип памяти 3D NAND обеспечивает высокую плотность хранения и улучшенную энергоэффективность. Одним из ключевых преимуществ этого SSD является наличие DRAM буфера, который значительно улучшает производительность и скорость доступа к данным. Максимальный ресурс записи составляет впечатляющие 600 Тб, что подчеркивает надёжность и долговечность устройства. С показателем времени наработки на отказ в 1 500 000 часов, эти накопители гарантируют пользователю многолетнюю стабильную работу. Форм-фактор M.2 2280 обеспечивает возможность легкой установки в современные системы и ноутбуки. Производитель Crucial, компания с богатой историей и строгими стандартами качества, выпускает эти SSD-накопители в Китае, гарантируя высокое качество сборки и передовые технологии. Этот SSD-накопитель является идеальным решением для тех, кто ищет высокую производительность, надежность и передовые технологии для своих вычислительных нужд.
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Отзывы


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