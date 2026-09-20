Накопитель SSD Kingspec SATA III 2Tb (P3-2TB)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
580
Скорость записи, Мб/с
570
Максимальный ресурс записи (TBW)
1920
Энергопотребление
1.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 540323
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
580
Скорость записи, Мб/с
570
Максимальный ресурс записи (TBW)
1920
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
55
Описание товара Накопитель SSD Kingspec SATA III 2Tb (P3-2TB)
Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
580
Скорость записи, Мб/с
570
Максимальный ресурс записи (TBW)
1920
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
1.8
Страна производитель
Китай
Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
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