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SSD Накопитель SSD Kingspec SATA III 2Tb (P3-2TB) купить в Москве
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Накопитель SSD Kingspec SATA III 2Tb (P3-2TB)

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Накопитель SSD Kingspec SATA III 2Tb (P3-2TB) - фото 2
Накопитель SSD Kingspec SATA III 2Tb (P3-2TB) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
580
Скорость записи, Мб/с
570
Максимальный ресурс записи (TBW)
1920
Энергопотребление
1.8
  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 2Tb (P3-2TB) - фото 1
  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 2Tb (P3-2TB) - фото 2
  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 2Tb (P3-2TB) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540323
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Характеристики

Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
580
Скорость записи, Мб/с
570
Максимальный ресурс записи (TBW)
1920
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
55

Описание товара Накопитель SSD Kingspec SATA III 2Tb (P3-2TB)

Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingspec SATA III 2Tb (P3-2TB)




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Характеристики
Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
580
Скорость записи, Мб/с
570
Максимальный ресурс записи (TBW)
1920
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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