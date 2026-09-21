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SSD Накопитель SSD A-Data 1Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-1TCI) купить в Москве
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Накопитель SSD A-Data 1Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-1TCI)

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Накопитель SSD A-Data 1Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-1TCI) - фото 1
Накопитель SSD A-Data 1Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-1TCI) - фото 2
Накопитель SSD A-Data 1Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-1TCI) - фото 3
Накопитель SSD A-Data 1Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-1TCI) - фото 4
Накопитель SSD A-Data 1Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-1TCI) - фото 5
Накопитель SSD A-Data 1Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-1TCI) - фото 6
Накопитель SSD A-Data 1Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-1TCI) - фото 7
Накопитель SSD A-Data 1Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-1TCI) - фото 8
Накопитель SSD A-Data 1Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-1TCI) - фото 9
Накопитель SSD A-Data 1Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-1TCI) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1000
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14000
Скорость записи, Мб/с
10000
Максимальный ресурс записи (TBW)
740
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-1TCI) - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-1TCI) - фото 2
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-1TCI) - фото 3
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-1TCI) - фото 4
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-1TCI) - фото 5
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-1TCI) - фото 6
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-1TCI) - фото 7
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-1TCI) - фото 8
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-1TCI) - фото 9
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-1TCI) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715002
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1000
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14000
Скорость записи, Мб/с
10000
Максимальный ресурс записи (TBW)
740
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х2
Вес, г.
52

Описание товара Накопитель SSD A-Data 1Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-1TCI)

ADATA XPG MARS 980 PRO – это современный SSD формата M.2 NVMe, созданный для тех, кто требует от своего компьютера максимальной производительности. Благодаря интерфейсу PCIe 5.0 и передовой 3D NAND-памяти этот накопитель обеспечивает рекордные скорости передачи данных, а встроенный радиатор поддерживает стабильную работу даже при самых высоких нагрузках. Невероятная скорость нового поколения Стандарт PCIe 5.0 открывает новые горизонты производительности, делая XPG MARS 980 PRO одним из самых быстрых накопителей на рынке. Благодаря исключительно высокой скорости чтения и записи, он мгновенно загружает игры, сокращает время рендеринга и ускоряет работу с профессиональными приложениями. Эффективное охлаждение для стабильной работы Интегрированный радиатор эффективно рассеивает тепло, предотвращая перегрев и снижение производительности. Это особенно важно при длительных игровых сессиях, работе с графикой или обработке больших массивов данных, когда накопитель функционирует на пределе своих возможностей. Надежность и долгий срок службы Использование качественной 3D NAND-памяти и продуманная конструкция обеспечивают высокую надежность накопителя. Солидный ресурс записи и защита от перегрева гарантируют, что SSD прослужит долго даже при интенсивном использовании. Универсальность и совместимость Форм-фактор M.2 2280 и поддержка NVMe делают этот накопитель совместимым с большинством современных систем. Он отлично подходит как для мощных игровых ПК, так и для профессиональных рабочих станций, обеспечивая молниеносную работу в любых сценариях. Идеальный выбор для требовательных пользователей ADATA XPG MARS 980 PRO сочетает в себе передовые технологии, высокую скорость и надежность. Это отличное решение для геймеров, дизайнеров, инженеров и всех, кто ценит производительность и стабильность в своей системе.

Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data 1Tb Mars 980 Pro (SMAR-980P-1TCI)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1000
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14000
Скорость записи, Мб/с
10000
Максимальный ресурс записи (TBW)
740
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
ADATA XPG MARS 980 PRO – это современный SSD формата M.2 NVMe, созданный для тех, кто требует от своего компьютера максимальной производительности. Благодаря интерфейсу PCIe 5.0 и передовой 3D NAND-памяти этот накопитель обеспечивает рекордные скорости передачи данных, а встроенный радиатор поддерживает стабильную работу даже при самых высоких нагрузках. Невероятная скорость нового поколения Стандарт PCIe 5.0 открывает новые горизонты производительности, делая XPG MARS 980 PRO одним из самых быстрых накопителей на рынке. Благодаря исключительно высокой скорости чтения и записи, он мгновенно загружает игры, сокращает время рендеринга и ускоряет работу с профессиональными приложениями. Эффективное охлаждение для стабильной работы Интегрированный радиатор эффективно рассеивает тепло, предотвращая перегрев и снижение производительности. Это особенно важно при длительных игровых сессиях, работе с графикой или обработке больших массивов данных, когда накопитель функционирует на пределе своих возможностей. Надежность и долгий срок службы Использование качественной 3D NAND-памяти и продуманная конструкция обеспечивают высокую надежность накопителя. Солидный ресурс записи и защита от перегрева гарантируют, что SSD прослужит долго даже при интенсивном использовании. Универсальность и совместимость Форм-фактор M.2 2280 и поддержка NVMe делают этот накопитель совместимым с большинством современных систем. Он отлично подходит как для мощных игровых ПК, так и для профессиональных рабочих станций, обеспечивая молниеносную работу в любых сценариях. Идеальный выбор для требовательных пользователей ADATA XPG MARS 980 PRO сочетает в себе передовые технологии, высокую скорость и надежность. Это отличное решение для геймеров, дизайнеров, инженеров и всех, кто ценит производительность и стабильность в своей системе.
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Отзывы


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