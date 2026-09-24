Накопитель SSD Samsung 1TB PM9B1 (MZVL41T0HBLB-00B07) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3600
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 370 руб.
В наличии
Код товара: 715867
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
20 370 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3600
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Время наработки на отказ, час
2000000
Вес, г.
30
Описание товара Накопитель SSD Samsung 1TB PM9B1 (MZVL41T0HBLB-00B07) OEM
Раскройте ускорение, Скорость PCIe 4.0 Новый высочайший уровень производительности. PCIe 4.0 обеспечивает скорость последовательного чтения до 4000 МБ/с. Скорость произвольного чтения также увеличена на 50 % до 500 000 операций ввода-вывода в секунду для ускорения операций. Огромная емкость до 2 ТБ Форм-фактор M.2. Доступен дискретный форм-фактор M.2 емкостью до 2 ТБ. Отзывчивый Готов справиться с высокими нагрузками. Низкая задержка обеспечивает динамическую скорость, которая стремительно растет в профессиональных приложениях.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, TLC, TLC, 150 ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 150 ТБ, PCIe 4.0 x4, TLC, 3000, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 150
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 20 040 руб.5010 руб. в СплитНакопитель SSD Netac NV5000 1.0Tb (NT01NV5000-1T0-E4X)
-
В наличииЦена 20 370 руб.5093 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot M.2 2230 1TB (VP4000M1TBM23)
-
В наличииЦена 21 200 руб.5300 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot1.95TB BURST E (PBE192TS25SSDR)
-
В наличииЦена 21 250 руб.5313 руб. в СплитНакопитель SSD Huawei 240Gb (02312EKX)
-
В наличииЦена 21 820 руб.5455 руб. в СплитНакопитель SSD Intel M.2 D3-S4510 960Gb SATA 3D NAND TLC (SSDSCK...
-
В наличииЦена 23 290 руб.5823 руб. в СплитНакопитель SSD Netac NV3000 2.0Tb (NT01NV3000-2T0-E4X)
-
В наличииЦена 24 260 руб.6065 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1.0Tb 990 PRO (MZ-V9P1T0BW)
-
В наличииЦена 26 420 руб.6605 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 240GB (MZ7L3240HCHQ-00A07)
-
В наличииЦена 28 020 руб.7005 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot Memory Viper VP4300 1Tb (VP4300-1TBM28H)
-
В наличииЦена 28 210 руб.7053 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1Tb 870 EVO (MZ-77E1T0BW)
-
В наличииЦена 29 160 руб.7290 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 2000Gb (SNV3SM3/2T0)
-
В наличииЦена 29 270 руб.7318 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 2Tb Legend 710 M.2 2280
Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3600
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Время наработки на отказ, час
2000000
Раскройте ускорение, Скорость PCIe 4.0 Новый высочайший уровень производительности. PCIe 4.0 обеспечивает скорость последовательного чтения до 4000 МБ/с. Скорость произвольного чтения также увеличена на 50 % до 500 000 операций ввода-вывода в секунду для ускорения операций. Огромная емкость до 2 ТБ Форм-фактор M.2. Доступен дискретный форм-фактор M.2 емкостью до 2 ТБ. Отзывчивый Готов справиться с высокими нагрузками. Низкая задержка обеспечивает динамическую скорость, которая стремительно растет в профессиональных приложениях.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, TLC, TLC, 150 ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 150 ТБ, PCIe 4.0 x4, TLC, 3000, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 150
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, TLC, TLC, 150 ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 150 ТБ, PCIe 4.0 x4, TLC, 3000, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 150
Купить Накопитель SSD Samsung 1TB PM9B1 (MZVL41T0HBLB-00B07) OEM - по цене 20370 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 1TB PM9B1 (MZVL41T0HBLB-00B07) OEM