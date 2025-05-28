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SSD Накопитель SSD Netac Z7S 2.0Tb (NT01Z7S-002T-32BK) купить в Москве
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Накопитель SSD Netac Z7S 2.0Tb (NT01Z7S-002T-32BK)

15 Отзывы
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Накопитель SSD Netac Z7S 2.0Tb (NT01Z7S-002T-32BK) - фото 1
Накопитель SSD Netac Z7S 2.0Tb (NT01Z7S-002T-32BK) - фото 2
Накопитель SSD Netac Z7S 2.0Tb (NT01Z7S-002T-32BK) - фото 3
Накопитель SSD Netac Z7S 2.0Tb (NT01Z7S-002T-32BK) - фото 4
Накопитель SSD Netac Z7S 2.0Tb (NT01Z7S-002T-32BK) - фото 5
Накопитель SSD Netac Z7S 2.0Tb (NT01Z7S-002T-32BK) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
USB
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
480
  • Накопитель SSD Netac Z7S 2.0Tb (NT01Z7S-002T-32BK) - фото 1
  • Накопитель SSD Netac Z7S 2.0Tb (NT01Z7S-002T-32BK) - фото 2
  • Накопитель SSD Netac Z7S 2.0Tb (NT01Z7S-002T-32BK) - фото 3
  • Накопитель SSD Netac Z7S 2.0Tb (NT01Z7S-002T-32BK) - фото 4
  • Накопитель SSD Netac Z7S 2.0Tb (NT01Z7S-002T-32BK) - фото 5
  • Накопитель SSD Netac Z7S 2.0Tb (NT01Z7S-002T-32BK) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 504692
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
USB
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
480
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
120

Описание товара Накопитель SSD Netac Z7S 2.0Tb (NT01Z7S-002T-32BK)

Внешний SSD с внешним интерфейсом USB 3.2 Gen 2 Type-C — высокоскоростной портативный накопитель, функционирующий в 4 раза быстрее обычного жесткого диска. Модель с объемом свободной памяти 2 ТБ позволит создать хранилище для важных файлов, документов в электронном виде, фотографий и прочих данных, которые всегда будут у вас под рукой.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac Z7S 2.0Tb (NT01Z7S-002T-32BK)

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Диск работает. Параметры по описанию. Скорость почти как по описанию, у меня не самый новый компьютер. Дефектов диска не вижу.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
диск имеет честную память но часто глючит поэтому лучше иметь дубликат файлов на другом устройстве
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Виталий М.

Достоинства:


Комментарий:
классная вещь,маленький быстрый
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал как внешний накопитель для Сони плейстейшн 4 ,отлично всё работает
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
дороговато,но ожидания оправдал
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Работать нормально, скорость хорошая, объем на 1.8т
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Сергей О.

Достоинства:


Комментарий:
очень доволен, это у меня 3 такой же.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Владимир Х.

Достоинства:


Комментарий:
хороший внешний диск. скорости достаточно для комфортной работы с ним. несколько месяцев в использовании. пока полёт нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде быстро работает, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2024
Вадим А.

Достоинства:


Комментарий:
Нормально для переносной накапилеля
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Виталий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Сколько проживёт - один бог знает...
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Скорость близка к заявленной, через подключение type - c - type - c
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2024
Valera

Достоинства:


Комментарий:
Скорость (пока) на уровне около SATA SSD
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2024
Рафис И.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не пробовал. Брал до этого на 1 тб. Работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2023
Виталий А.

Достоинства:


Комментарий:
по ощущениям скорость соответствует



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
USB
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
480
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний SSD с внешним интерфейсом USB 3.2 Gen 2 Type-C — высокоскоростной портативный накопитель, функционирующий в 4 раза быстрее обычного жесткого диска. Модель с объемом свободной памяти 2 ТБ позволит создать хранилище для важных файлов, документов в электронном виде, фотографий и прочих данных, которые всегда будут у вас под рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Диск работает. Параметры по описанию. Скорость почти как по описанию, у меня не самый новый компьютер. Дефектов диска не вижу.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
диск имеет честную память но часто глючит поэтому лучше иметь дубликат файлов на другом устройстве
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Виталий М.

Достоинства:


Комментарий:
классная вещь,маленький быстрый
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал как внешний накопитель для Сони плейстейшн 4 ,отлично всё работает
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
дороговато,но ожидания оправдал
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Работать нормально, скорость хорошая, объем на 1.8т
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Сергей О.

Достоинства:


Комментарий:
очень доволен, это у меня 3 такой же.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Владимир Х.

Достоинства:


Комментарий:
хороший внешний диск. скорости достаточно для комфортной работы с ним. несколько месяцев в использовании. пока полёт нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде быстро работает, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2024
Вадим А.

Достоинства:


Комментарий:
Нормально для переносной накапилеля
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Виталий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Сколько проживёт - один бог знает...
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Скорость близка к заявленной, через подключение type - c - type - c
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2024
Valera

Достоинства:


Комментарий:
Скорость (пока) на уровне около SATA SSD
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2024
Рафис И.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не пробовал. Брал до этого на 1 тб. Работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2023
Виталий А.

Достоинства:


Комментарий:
по ощущениям скорость соответствует


Накопитель SSD Netac Z7S 2.0Tb (NT01Z7S-002T-32BK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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