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SSD Накопитель SSD Hikvision E1000 Series 128Gb (HS-SSD-E1000/128G) купить в Москве
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Накопитель SSD Hikvision E1000 Series 128Gb (HS-SSD-E1000/128G)

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Накопитель SSD Hikvision E1000 Series 128Gb (HS-SSD-E1000/128G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401427
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
SSD накопители
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
70

Описание товара Накопитель SSD Hikvision E1000 Series 128Gb (HS-SSD-E1000/128G)

SSD M.2 накопитель является отличным вариантом для использования в качестве системного диска. Этот компактный накопитель использует память TLC. Подойдет для установки в мобильные и стационарные компьютеры, допускающие использование M.2-совместимой техники.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Hikvision E1000 Series 128Gb (HS-SSD-E1000/128G)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
SSD накопители
Описание
SSD M.2 накопитель является отличным вариантом для использования в качестве системного диска. Этот компактный накопитель использует память TLC. Подойдет для установки в мобильные и стационарные компьютеры, допускающие использование M.2-совместимой техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Hikvision E1000 Series 128Gb (HS-SSD-E1000/128G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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