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SSD Накопитель SSD Samsung PM1653 3840GB (MZILG3T8HCLS-00A07) купить в Москве
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Накопитель SSD Samsung PM1653 3840GB (MZILG3T8HCLS-00A07)

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Накопитель SSD Samsung PM1653 3840GB (MZILG3T8HCLS-00A07) - фото 1
Накопитель SSD Samsung PM1653 3840GB (MZILG3T8HCLS-00A07) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
3840
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
4200
Скорость записи, Мб/с
3700
Максимальный ресурс записи (TBW)
7008
Энергопотребление
14.7
  • Накопитель SSD Samsung PM1653 3840GB (MZILG3T8HCLS-00A07) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung PM1653 3840GB (MZILG3T8HCLS-00A07) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
458 670 руб. 
Начислим 7339 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625394
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накопитель SSD Samsung PM1653 3840GB (MZILG3T8HCLS-00A07)
458 670 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
3840
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
4200
Скорость записи, Мб/с
3700
Максимальный ресурс записи (TBW)
7008
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
14.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
210

Описание товара Накопитель SSD Samsung PM1653 3840GB (MZILG3T8HCLS-00A07)

Samsung Electronics представляет самый производительный в отрасли твердотельный накопитель с интерфейсом SAS 24G (SAS-4). Диск получил обозначение PM1653. Использование интерфейса SAS-4 позволяет поддерживать вдвое большую скорость по сравнению с SAS-3. PM1653 также является первым в отрасли твердотельным накопителем с SAS-4, изготовленным на базе микросхем V-NAND шестого поколения (с числом слоев более 100). За счёт использования этих микросхем удаётся изготавливать SSD объёмом от 800 ГБ до 30,72 ТБ. Накопитель PM1653 оптимизирован для высокопроизводительных корпоративных серверов. Он позволяет получить самую высокую в отрасли производительность на операциях чтения с произвольным доступом — до 800K IOPS. Скорость последовательного чтения может достигать 4300 МБ/с, что является максимальной доступной скоростью для интерфейса SAS 24G. Для повышения надёжности накопитель оснащён двумя портами SAS. Он совместим с платформой SAS-3.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung PM1653 3840GB (MZILG3T8HCLS-00A07)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
3840
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
4200
Скорость записи, Мб/с
3700
Максимальный ресурс записи (TBW)
7008
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
14.7
Страна производитель
Китай
Описание
Samsung Electronics представляет самый производительный в отрасли твердотельный накопитель с интерфейсом SAS 24G (SAS-4). Диск получил обозначение PM1653. Использование интерфейса SAS-4 позволяет поддерживать вдвое большую скорость по сравнению с SAS-3. PM1653 также является первым в отрасли твердотельным накопителем с SAS-4, изготовленным на базе микросхем V-NAND шестого поколения (с числом слоев более 100). За счёт использования этих микросхем удаётся изготавливать SSD объёмом от 800 ГБ до 30,72 ТБ. Накопитель PM1653 оптимизирован для высокопроизводительных корпоративных серверов. Он позволяет получить самую высокую в отрасли производительность на операциях чтения с произвольным доступом — до 800K IOPS. Скорость последовательного чтения может достигать 4300 МБ/с, что является максимальной доступной скоростью для интерфейса SAS 24G. Для повышения надёжности накопитель оснащён двумя портами SAS. Он совместим с платформой SAS-3.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", 2.5", TLC, 2.5", SAS, TLC, TLC, 2.5", 3840 ГБ, 2.5", TLC, TLC, 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", 3840 ГБ
Самовывоз
Доставка
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Накопитель SSD Samsung PM1653 3840GB (MZILG3T8HCLS-00A07) - по цене 458670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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