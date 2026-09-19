Накопитель SSD Samsung PM1643A 3.84Tb (MZILT3T8HBLS-00007)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
3840
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
2000
Максимальный ресурс записи (TBW)
7000
Энергопотребление
13.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
392 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 466827
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
2.5"
Объем
3840
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
2000
Максимальный ресурс записи (TBW)
7000
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
13.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
80
Описание товара Накопитель SSD Samsung PM1643A 3.84Tb (MZILT3T8HBLS-00007)
Серверный SSD накопитель Samsung – надежное и безопасное хранилище для баз данных, удобное решение для корпоративных приложений. Стандартный форм-фактор 2.5” с подключением SAS гарантирует совместимость с любыми ПК. Благодаря многослойной структуре памяти 3D NAND компактный накопитель обладает внушительным объемом 3840 ГБ. Samsung PM1643a выполняет чтение со скоростью 2100 Мбайт/сек, а запись данных при 2000 Мбайт/сек. Это гарантирует быстрый запуск установленных на накопитель ОС и программ, отсутствие торможения и сбоев. Ресурс записи 7008 ТБ дает уверенность в надежности и долгом сроке службы жесткого диска.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
2.5"
Объем
3840
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
2000
Максимальный ресурс записи (TBW)
7000
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
13.5
Страна производитель
Китай
Серверный SSD накопитель Samsung – надежное и безопасное хранилище для баз данных, удобное решение для корпоративных приложений. Стандартный форм-фактор 2.5” с подключением SAS гарантирует совместимость с любыми ПК. Благодаря многослойной структуре памяти 3D NAND компактный накопитель обладает внушительным объемом 3840 ГБ. Samsung PM1643a выполняет чтение со скоростью 2100 Мбайт/сек, а запись данных при 2000 Мбайт/сек. Это гарантирует быстрый запуск установленных на накопитель ОС и программ, отсутствие торможения и сбоев. Ресурс записи 7008 ТБ дает уверенность в надежности и долгом сроке службы жесткого диска.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Накопитель SSD Samsung PM1643A 3.84Tb (MZILT3T8HBLS-00007) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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