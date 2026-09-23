Накопитель SSD Samsung PM1733 7.68TB (MZWLR7T6HALA-00007)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.2
Объем
7680
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
3800
Максимальный ресурс записи (TBW)
14000
Энергопотребление
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
395 290 руб.
В наличии
Код товара: 496399
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395 290 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 6 до 10 ТБ
Форм-фактор
U.2
Объем
7680
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
3800
Максимальный ресурс записи (TBW)
14000
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
275
Описание товара Накопитель SSD Samsung PM1733 7.68TB (MZWLR7T6HALA-00007)
Серверный SSD-накопитель Samsung PM1733 объемом 7680 ГБ ускорит работу вашего компьютера. Жесткий диск отлично подходит для установки в сервер, игровой ПК или простую домашнюю станцию. Твердотельный накопитель моментально загружает ОС и мощные программы, гарантирует надежность и безопасность данных. Жесткий диск Samsung PM1733 подключается к материнской плате через разъем U.2. Благодаря технологии NVMe имеется поддержка шины PCI-E, гарантирующей высокую пропускную способность. SSD-накопитель считывает данные с внушительной скоростью 7000 Мбайт/с, а запись осуществляет при 3800 Мбайт/с.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 6 до 10 ТБ
Форм-фактор
U.2
Объем
7680
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
3800
Максимальный ресурс записи (TBW)
14000
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
20
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Страна производитель
Китай
Серверный SSD-накопитель Samsung PM1733 объемом 7680 ГБ ускорит работу вашего компьютера. Жесткий диск отлично подходит для установки в сервер, игровой ПК или простую домашнюю станцию. Твердотельный накопитель моментально загружает ОС и мощные программы, гарантирует надежность и безопасность данных. Жесткий диск Samsung PM1733 подключается к материнской плате через разъем U.2. Благодаря технологии NVMe имеется поддержка шины PCI-E, гарантирующей высокую пропускную способность. SSD-накопитель считывает данные с внушительной скоростью 7000 Мбайт/с, а запись осуществляет при 3800 Мбайт/с.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Накопитель SSD Samsung PM1733 7.68TB (MZWLR7T6HALA-00007) - стоимость товара 395290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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