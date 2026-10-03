Накопитель SSD Samsung PM1743 3840GB (MZWLO3T8HCLS-00A07)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.3
Объем
3840
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14000
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
14016
Энергопотребление
22.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
293 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 633973
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Форм-фактор
U.3
Объем
3840
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14000
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
14016
Время наработки на отказ, час
2500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
22.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
150
Описание товара Накопитель SSD Samsung PM1743 3840GB (MZWLO3T8HCLS-00A07)
Серверный SSD-накопитель Samsung вмещает около 3840 ГБ информации. Структура памяти 3D NAND увеличивает ресурс перезаписи для использования устройства в качестве облачного хранилища. Накопитель считывает данные со скоростью до 14000 Мбайт/сек, а записывает информацию при 6000 Мбайт/сек. Поддержка протокола NVMe уменьшает задержки.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Форм-фактор
U.3
Объем
3840
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14000
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
14016
Время наработки на отказ, час
2500000
Развернуть
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
22.5
Страна производитель
Китай
Серверный SSD-накопитель Samsung вмещает около 3840 ГБ информации. Структура памяти 3D NAND увеличивает ресурс перезаписи для использования устройства в качестве облачного хранилища. Накопитель считывает данные со скоростью до 14000 Мбайт/сек, а записывает информацию при 6000 Мбайт/сек. Поддержка протокола NVMe уменьшает задержки.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Накопитель SSD Samsung PM1743 3840GB (MZWLO3T8HCLS-00A07) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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