Накопитель SSD M.2 A-Data 1TB LEGEND 960 MAX PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960M-1TCS)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD M.2 A-Data 1TB LEGEND 960 MAX PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960M-1TCS)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Достоинства:
Комментарий:
Ссд в рабочем состояний проблем не увидел.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный накопитель , быстрый, не греется вообще Возьму еще , потому что на 1 то маловата
Достоинства:
Комментарий:
Доволен качеством и скоростями
Достоинства:
Комментарий:
все пришло вовремя. проверили работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
с виду новый, но приехал в белом блистере, не как у всех, почему? Должен быть прозрачный пластиковый блистер, у меня картонный белый внутри.
Достоинства:
Комментарий:
Брала в подарок. Сыну угодила. Все работает.
Достоинства:
Комментарий:
В работе не был, визуально всё в порядке, не понравилось как упаковали, просто тупо положили в пакетик, ни каких там пупырок или иной дополнительной упаковки, но коробка целая!
Достоинства:
Комментарий:
прошло пару месяцев как прикупили,полет нормальный,Сталкера установил поигрываю иногда,сын тоже игруху поставил,пользуес глюков нет.
Достоинства:
Комментарий:
Пушка, заявленным параметрам соответствует. Доставка быстрая, упаковка целая, запечатанная.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично встало и заработало, скорость просто невероятная. Упаковано хорошо. Разве что радиатор достал хорошо, а саму плашку не смог, побоялся сломать. Пришлось резать упаковку до плашки, но это мелочи
Достоинства:
Комментарий:
Коробка целая, буду проверять
Достоинства:
Комментарий:
если диск не под винду, то трата денег
Достоинства:
Комментарий:
отличный жесткий диск. то что нужно.
Достоинства:
Комментарий:
Доставку перенесли. Приехало в заводской упоковке. Всё целое. Радиатор присутствует. В моем ноутбуке потянуло 3500 на 3500. температура 45 градусов. Диск новый, так что нужно инициализировать. Возьму ещё один, время всё покажет.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, полное соответствие заявленным характеристикам, подключили за 1 минуту, все определилось и зарьотало, рекомендуется
Достоинства:
Комментарий:
Вроде всё отлично. Осталось остальное дождаться и собрать всё. Коробка завод и скотч-пломба целая была.
Достоинства:
Комментарий:
работает, скорость как и заявлега
Достоинства:
Комментарий:
Всё неплохо, ставить буду позже
Достоинства:
Комментарий:
Подарила супругу на день рождение. Подарок ему очень понравился. Пришло всё во время, продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел хорошо упакованным, все чипы соответствуют скорость тоже, позже кину тесты
Достоинства:
Комментарий:
Приобрел для ps5. Прочитав комментарии отформатировал сразу дважды. Скорость с первого раза была действительно почему то ниже. Считаю что победил ошибку 108255-1, мучавшую меня более 3 лет эксплуатации ps5. (Особенно в играх Fortnite и Helldivers 2 , ранее вылеты были минимум 1 раз в 1,5 часа, теперь -никогда!!!)
Достоинства:
Комментарий:
Абсолютно новый, 0 часов работы при первом включении
Достоинства:
Комментарий:
На сайте производителя пишет - оригинал + гарантия на 5 лет. Скорость соответствует. Под радиатором от материнки 50 градусов в пике во время теста.
Достоинства:
Комментарий:
Лучший SSD за свою цену, рвёт всех конкурентов.
Достоинства:
Комментарий:
пока все отлично, установлю в пк и дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
У этого версия 1.4, а у Самсунга 990 2.0 Есть оба ссд. Но разница в цене
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ссд, скорости держит
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию, все летает Покупкой доволен Пришел быстро
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Диск шикарный, работает явно шустрее предыдущего Kingston 1 ТБ SNV2S, но у меня все равно режет скорость на MSI PRO H610M-G. Не знаю почему. Все уже перепробовал. Претензии явно не к диску. Может из за того, что просто быстро форматировал и просто перенес винду. После установки по новой может будет выдавать максимум. Да еще при тесте греется до 61 (хотя было и до 73 при разных трех тестах подряд). И это с родным радиатором. Но в любом случае - доволен как слон! Продавцу спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Скорость заявленная присутствует ,посмотрим на долго ли хватит .
Достоинства:
Комментарий:
Пришли в немного помятой коробке, но внутри всё целое, скорость чтение и записи соответствует, рекомендую
Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 A-Data 1TB LEGEND 960 MAX PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960M-1TCS)
Достоинства:
Комментарий:
Ссд в рабочем состояний проблем не увидел.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный накопитель , быстрый, не греется вообще Возьму еще , потому что на 1 то маловата
Достоинства:
Комментарий:
Доволен качеством и скоростями
Достоинства:
Комментарий:
все пришло вовремя. проверили работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
с виду новый, но приехал в белом блистере, не как у всех, почему? Должен быть прозрачный пластиковый блистер, у меня картонный белый внутри.
Достоинства:
Комментарий:
Брала в подарок. Сыну угодила. Все работает.
Достоинства:
Комментарий:
В работе не был, визуально всё в порядке, не понравилось как упаковали, просто тупо положили в пакетик, ни каких там пупырок или иной дополнительной упаковки, но коробка целая!
Достоинства:
Комментарий:
прошло пару месяцев как прикупили,полет нормальный,Сталкера установил поигрываю иногда,сын тоже игруху поставил,пользуес глюков нет.
Достоинства:
Комментарий:
Пушка, заявленным параметрам соответствует. Доставка быстрая, упаковка целая, запечатанная.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично встало и заработало, скорость просто невероятная. Упаковано хорошо. Разве что радиатор достал хорошо, а саму плашку не смог, побоялся сломать. Пришлось резать упаковку до плашки, но это мелочи
Достоинства:
Комментарий:
Коробка целая, буду проверять
Достоинства:
Комментарий:
если диск не под винду, то трата денег
Достоинства:
Комментарий:
отличный жесткий диск. то что нужно.
Достоинства:
Комментарий:
Доставку перенесли. Приехало в заводской упоковке. Всё целое. Радиатор присутствует. В моем ноутбуке потянуло 3500 на 3500. температура 45 градусов. Диск новый, так что нужно инициализировать. Возьму ещё один, время всё покажет.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, полное соответствие заявленным характеристикам, подключили за 1 минуту, все определилось и зарьотало, рекомендуется
Достоинства:
Комментарий:
Вроде всё отлично. Осталось остальное дождаться и собрать всё. Коробка завод и скотч-пломба целая была.
Достоинства:
Комментарий:
работает, скорость как и заявлега
Достоинства:
Комментарий:
Всё неплохо, ставить буду позже
Достоинства:
Комментарий:
Подарила супругу на день рождение. Подарок ему очень понравился. Пришло всё во время, продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел хорошо упакованным, все чипы соответствуют скорость тоже, позже кину тесты
Достоинства:
Комментарий:
Приобрел для ps5. Прочитав комментарии отформатировал сразу дважды. Скорость с первого раза была действительно почему то ниже. Считаю что победил ошибку 108255-1, мучавшую меня более 3 лет эксплуатации ps5. (Особенно в играх Fortnite и Helldivers 2 , ранее вылеты были минимум 1 раз в 1,5 часа, теперь -никогда!!!)
Достоинства:
Комментарий:
Абсолютно новый, 0 часов работы при первом включении
Достоинства:
Комментарий:
На сайте производителя пишет - оригинал + гарантия на 5 лет. Скорость соответствует. Под радиатором от материнки 50 градусов в пике во время теста.
Достоинства:
Комментарий:
Лучший SSD за свою цену, рвёт всех конкурентов.
Достоинства:
Комментарий:
пока все отлично, установлю в пк и дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
У этого версия 1.4, а у Самсунга 990 2.0 Есть оба ссд. Но разница в цене
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ссд, скорости держит
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию, все летает Покупкой доволен Пришел быстро
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Диск шикарный, работает явно шустрее предыдущего Kingston 1 ТБ SNV2S, но у меня все равно режет скорость на MSI PRO H610M-G. Не знаю почему. Все уже перепробовал. Претензии явно не к диску. Может из за того, что просто быстро форматировал и просто перенес винду. После установки по новой может будет выдавать максимум. Да еще при тесте греется до 61 (хотя было и до 73 при разных трех тестах подряд). И это с родным радиатором. Но в любом случае - доволен как слон! Продавцу спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Скорость заявленная присутствует ,посмотрим на долго ли хватит .
Достоинства:
Комментарий:
Пришли в немного помятой коробке, но внутри всё целое, скорость чтение и записи соответствует, рекомендую