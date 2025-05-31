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SSD Накопитель SSD M.2 A-Data 1TB LEGEND 960 MAX PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960M-1TCS) купить в Москве
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Накопитель SSD M.2 A-Data 1TB LEGEND 960 MAX PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960M-1TCS)

31 Отзывы
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Накопитель SSD M.2 A-Data 1TB LEGEND 960 MAX PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960M-1TCS) - фото 1
Накопитель SSD M.2 A-Data 1TB LEGEND 960 MAX PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960M-1TCS) - фото 2
Накопитель SSD M.2 A-Data 1TB LEGEND 960 MAX PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960M-1TCS) - фото 3
Накопитель SSD M.2 A-Data 1TB LEGEND 960 MAX PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960M-1TCS) - фото 4
Накопитель SSD M.2 A-Data 1TB LEGEND 960 MAX PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960M-1TCS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
780
  • Накопитель SSD M.2 A-Data 1TB LEGEND 960 MAX PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960M-1TCS) - фото 1
  • Накопитель SSD M.2 A-Data 1TB LEGEND 960 MAX PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960M-1TCS) - фото 2
  • Накопитель SSD M.2 A-Data 1TB LEGEND 960 MAX PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960M-1TCS) - фото 3
  • Накопитель SSD M.2 A-Data 1TB LEGEND 960 MAX PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960M-1TCS) - фото 4
  • Накопитель SSD M.2 A-Data 1TB LEGEND 960 MAX PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960M-1TCS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 790 руб. 
Начислим 301 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 610737
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD M.2 A-Data 1TB LEGEND 960 MAX PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960M-1TCS)
18 790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
780
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х2
Вес, г.
320

Описание товара Накопитель SSD M.2 A-Data 1TB LEGEND 960 MAX PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960M-1TCS)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 A-Data 1TB LEGEND 960 MAX PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960M-1TCS)

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Клименко Артём Алексеевич

Достоинства:


Комментарий:
Ссд в рабочем состояний проблем не увидел.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Денис Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный накопитель , быстрый, не греется вообще Возьму еще , потому что на 1 то маловата
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Доволен качеством и скоростями
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло вовремя. проверили работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Максим м.

Достоинства:


Комментарий:
с виду новый, но приехал в белом блистере, не как у всех, почему? Должен быть прозрачный пластиковый блистер, у меня картонный белый внутри.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Наталья О.

Достоинства:


Комментарий:
Брала в подарок. Сыну угодила. Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
В работе не был, визуально всё в порядке, не понравилось как упаковали, просто тупо положили в пакетик, ни каких там пупырок или иной дополнительной упаковки, но коробка целая!
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
прошло пару месяцев как прикупили,полет нормальный,Сталкера установил поигрываю иногда,сын тоже игруху поставил,пользуес глюков нет.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пушка, заявленным параметрам соответствует. Доставка быстрая, упаковка целая, запечатанная.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично встало и заработало, скорость просто невероятная. Упаковано хорошо. Разве что радиатор достал хорошо, а саму плашку не смог, побоялся сломать. Пришлось резать упаковку до плашки, но это мелочи
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Коробка целая, буду проверять
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Артём Х.

Достоинства:


Комментарий:
если диск не под винду, то трата денег
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный жесткий диск. то что нужно.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Dmitry G.

Достоинства:


Комментарий:
Доставку перенесли. Приехало в заводской упоковке. Всё целое. Радиатор присутствует. В моем ноутбуке потянуло 3500 на 3500. температура 45 градусов. Диск новый, так что нужно инициализировать. Возьму ещё один, время всё покажет.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, полное соответствие заявленным характеристикам, подключили за 1 минуту, все определилось и зарьотало, рекомендуется
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде всё отлично. Осталось остальное дождаться и собрать всё. Коробка завод и скотч-пломба целая была.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
работает, скорость как и заявлега
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Дэвенпорт

Достоинства:


Комментарий:
Всё неплохо, ставить буду позже
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Подарила супругу на день рождение. Подарок ему очень понравился. Пришло всё во время, продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел хорошо упакованным, все чипы соответствуют скорость тоже, позже кину тесты
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Виктор М.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрел для ps5. Прочитав комментарии отформатировал сразу дважды. Скорость с первого раза была действительно почему то ниже. Считаю что победил ошибку 108255-1, мучавшую меня более 3 лет эксплуатации ps5. (Особенно в играх Fortnite и Helldivers 2 , ранее вылеты были минимум 1 раз в 1,5 часа, теперь -никогда!!!)
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Абсолютно новый, 0 часов работы при первом включении
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Leo L.

Достоинства:


Комментарий:
На сайте производителя пишет - оригинал + гарантия на 5 лет. Скорость соответствует. Под радиатором от материнки 50 градусов в пике во время теста.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Григорий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Лучший SSD за свою цену, рвёт всех конкурентов.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Антон Х.

Достоинства:


Комментарий:
пока все отлично, установлю в пк и дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Герасимов А.

Достоинства:


Комментарий:
У этого версия 1.4, а у Самсунга 990 2.0 Есть оба ссд. Но разница в цене
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Тимур Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ссд, скорости держит
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Вячеслав Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию, все летает Покупкой доволен Пришел быстро
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Диск шикарный, работает явно шустрее предыдущего Kingston 1 ТБ SNV2S, но у меня все равно режет скорость на MSI PRO H610M-G. Не знаю почему. Все уже перепробовал. Претензии явно не к диску. Может из за того, что просто быстро форматировал и просто перенес винду. После установки по новой может будет выдавать максимум. Да еще при тесте греется до 61 (хотя было и до 73 при разных трех тестах подряд). И это с родным радиатором. Но в любом случае - доволен как слон! Продавцу спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Скорость заявленная присутствует ,посмотрим на долго ли хватит .
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Толстихин И.

Достоинства:


Комментарий:
Пришли в немного помятой коробке, но внутри всё целое, скорость чтение и записи соответствует, рекомендую



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
780
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Клименко Артём Алексеевич

Достоинства:


Комментарий:
Ссд в рабочем состояний проблем не увидел.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Денис Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный накопитель , быстрый, не греется вообще Возьму еще , потому что на 1 то маловата
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Доволен качеством и скоростями
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло вовремя. проверили работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Максим м.

Достоинства:


Комментарий:
с виду новый, но приехал в белом блистере, не как у всех, почему? Должен быть прозрачный пластиковый блистер, у меня картонный белый внутри.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Наталья О.

Достоинства:


Комментарий:
Брала в подарок. Сыну угодила. Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
В работе не был, визуально всё в порядке, не понравилось как упаковали, просто тупо положили в пакетик, ни каких там пупырок или иной дополнительной упаковки, но коробка целая!
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
прошло пару месяцев как прикупили,полет нормальный,Сталкера установил поигрываю иногда,сын тоже игруху поставил,пользуес глюков нет.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пушка, заявленным параметрам соответствует. Доставка быстрая, упаковка целая, запечатанная.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично встало и заработало, скорость просто невероятная. Упаковано хорошо. Разве что радиатор достал хорошо, а саму плашку не смог, побоялся сломать. Пришлось резать упаковку до плашки, но это мелочи
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Коробка целая, буду проверять
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Артём Х.

Достоинства:


Комментарий:
если диск не под винду, то трата денег
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный жесткий диск. то что нужно.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Dmitry G.

Достоинства:


Комментарий:
Доставку перенесли. Приехало в заводской упоковке. Всё целое. Радиатор присутствует. В моем ноутбуке потянуло 3500 на 3500. температура 45 градусов. Диск новый, так что нужно инициализировать. Возьму ещё один, время всё покажет.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, полное соответствие заявленным характеристикам, подключили за 1 минуту, все определилось и зарьотало, рекомендуется
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде всё отлично. Осталось остальное дождаться и собрать всё. Коробка завод и скотч-пломба целая была.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
работает, скорость как и заявлега
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Дэвенпорт

Достоинства:


Комментарий:
Всё неплохо, ставить буду позже
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Подарила супругу на день рождение. Подарок ему очень понравился. Пришло всё во время, продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел хорошо упакованным, все чипы соответствуют скорость тоже, позже кину тесты
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Виктор М.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрел для ps5. Прочитав комментарии отформатировал сразу дважды. Скорость с первого раза была действительно почему то ниже. Считаю что победил ошибку 108255-1, мучавшую меня более 3 лет эксплуатации ps5. (Особенно в играх Fortnite и Helldivers 2 , ранее вылеты были минимум 1 раз в 1,5 часа, теперь -никогда!!!)
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Абсолютно новый, 0 часов работы при первом включении
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Leo L.

Достоинства:


Комментарий:
На сайте производителя пишет - оригинал + гарантия на 5 лет. Скорость соответствует. Под радиатором от материнки 50 градусов в пике во время теста.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Григорий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Лучший SSD за свою цену, рвёт всех конкурентов.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Антон Х.

Достоинства:


Комментарий:
пока все отлично, установлю в пк и дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Герасимов А.

Достоинства:


Комментарий:
У этого версия 1.4, а у Самсунга 990 2.0 Есть оба ссд. Но разница в цене
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Тимур Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ссд, скорости держит
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Вячеслав Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию, все летает Покупкой доволен Пришел быстро
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Диск шикарный, работает явно шустрее предыдущего Kingston 1 ТБ SNV2S, но у меня все равно режет скорость на MSI PRO H610M-G. Не знаю почему. Все уже перепробовал. Претензии явно не к диску. Может из за того, что просто быстро форматировал и просто перенес винду. После установки по новой может будет выдавать максимум. Да еще при тесте греется до 61 (хотя было и до 73 при разных трех тестах подряд). И это с родным радиатором. Но в любом случае - доволен как слон! Продавцу спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Скорость заявленная присутствует ,посмотрим на долго ли хватит .
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Толстихин И.

Достоинства:


Комментарий:
Пришли в немного помятой коробке, но внутри всё целое, скорость чтение и записи соответствует, рекомендую


Накопитель SSD M.2 A-Data 1TB LEGEND 960 MAX PCIe 4.0 x4 3D NAND (ALEG-960M-1TCS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 18790 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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