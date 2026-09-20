Накопитель SSD HIKVision 240GB С100 Series (HS-SSD-C100/240G)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD HIKVision 240GB С100 Series (HS-SSD-C100/240G)
240 ГБ SSD-накопитель Hikvision C100 [HS-SSD-C100/240G] соответствует форм-фактору 2.5”, так что смонтировать его получится как в системном блоке ПК, так и в ноутбуке. Разработанный на основе чипов флеш-памяти со структурой TLC 3D NAND модуль долговременной памяти емкостью 240 ГБ присоединяется к интерфейсу SATA III. Он демонстрирует высокие значения скорости как чтения (до 550 МБайт/сек), так и записи (порядка 450 МБайт/сек) данных, так что благодаря ему вы сможете уменьшить время загрузки ОС и всего софта, запускаемого на компьютере. Среди достоинств SSD Hikvision C100 [HS-SSD-C100/240G] необходимо отметить малое энергопотребление на уровне 1.34 Вт. Данная особенность делает накопитель востребованным в ноутбуке, который с данным устройством получит большую автономность и сможет проработать дольше от аккумулятора. Устройство поддерживает команду TRIM, благодаря которой происходит очистка ячеек памяти с неиспользуемыми данными.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитНакопитель SSD Indilinx SATA III 256Gb (IND-S325S256GX)
-
В наличииЦена 3 720 руб.930 руб. в СплитSSD накопитель Netac SSD NV30ES 128GB PCIe 3 x4 M.2 2242 NVMe 3D...
-
В наличииЦена 3 820 руб.955 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS350 Panther 256Gb (AP256GAS350-1)
-
В наличииЦена 3 820 руб.955 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS350X Panther 256Gb (AP256GAS350XR-1)
-
В наличииЦена 3 890 руб.973 руб. в СплитНакопитель SSD Netac SA500 240Гб (NT01SA500-240-S3X)
-
В наличииЦена 3 920 руб.980 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot P210 256Gb (P210S256G25)
-
В наличииЦена 3 960 руб.990 руб. в СплитНакопитель SSD ADATA Ultimate SU650 240GB (ASU650SS-240GT-R)
-
В наличииЦена 4 050 руб.1013 руб. в СплитНакопитель SSD ExeGate A2000MNext 240Gb (EX280469RUS)
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитНакопитель SSD Indilinx M.2 2280 SATAIII 256GB (IND-S3N80S256GX)
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 128GB (P320P128GM28)
-
В наличииЦена 4 120 руб.1030 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 256Gb SA500 Series (NT01SA500-256-S3X)
-
В наличииЦена 4 130 руб.1033 руб. в СплитНакопитель SSD ExeGate UV500MNextPro+ 256Gb (EX280472RUS)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Отзывы о товаре Накопитель SSD HIKVision 240GB С100 Series (HS-SSD-C100/240G)