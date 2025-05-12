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SSD Накопитель SSD A-Data SU800 256Gb (ASU800SS-256GT-C) купить в Москве
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Накопитель SSD A-Data SU800 256Gb (ASU800SS-256GT-C)

14 Отзывы
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Накопитель SSD A-Data SU800 256Gb (ASU800SS-256GT-C) - фото 1
Накопитель SSD A-Data SU800 256Gb (ASU800SS-256GT-C) - фото 2
Накопитель SSD A-Data SU800 256Gb (ASU800SS-256GT-C) - фото 3
Накопитель SSD A-Data SU800 256Gb (ASU800SS-256GT-C) - фото 4
Накопитель SSD A-Data SU800 256Gb (ASU800SS-256GT-C) - фото 5
Накопитель SSD A-Data SU800 256Gb (ASU800SS-256GT-C) - фото 6
Накопитель SSD A-Data SU800 256Gb (ASU800SS-256GT-C) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
  • Накопитель SSD A-Data SU800 256Gb (ASU800SS-256GT-C) - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data SU800 256Gb (ASU800SS-256GT-C) - фото 2
  • Накопитель SSD A-Data SU800 256Gb (ASU800SS-256GT-C) - фото 3
  • Накопитель SSD A-Data SU800 256Gb (ASU800SS-256GT-C) - фото 4
  • Накопитель SSD A-Data SU800 256Gb (ASU800SS-256GT-C) - фото 5
  • Накопитель SSD A-Data SU800 256Gb (ASU800SS-256GT-C) - фото 6
  • Накопитель SSD A-Data SU800 256Gb (ASU800SS-256GT-C) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 152140
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
70

Описание товара Накопитель SSD A-Data SU800 256Gb (ASU800SS-256GT-C)

256 ГБ SSD-накопитель ADATA SU800 [ASU800SS-256GT-C] с контроллером Silicon Motion SM2258 выполнен в форм-факторе 2.5 дюймов. Имеющий в основе флеш-память 3D NAND модуль долговременной памяти станет практичным решением для ноутбука, в том числе имеющего игровую направленность. Он подключается к интерфейсу SATA III и обеспечивает компьютеру 256 Гб дискового пространства для размещения любого пользовательского контента, включая программы и ресурсозатратные видеоигры. Тонкий и компактный твердотельный накопитель ADATA SU800 [ASU800SS-256GT-C] является современным и продвинутым аналогом жесткого диска, позволяющим считывать и записывать данные на более высокой скорости. Скорость чтения данных в этой модели достигает серьезной цифры в 550 Мбайт/с, а запись информации происходит на скорости в 500 Мбайт/с. Обладая увеличенным по сравнению с SSD-модулями прежних поколений сроком службы и выгодной ценой, такой накопитель завоевал себе популярность у геймеров и любителей тюнинга ПК в целом.

Видео:

Видеообзор на Накопитель SSD A-Data SU800 256Gb (ASU800SS-256GT-C)

Видеообзор Накопитель SSD A-Data SU800 256Gb (ASU800SS-256GT-C)
 

Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data SU800 256Gb (ASU800SS-256GT-C)

Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Руслан К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск, хорошего бренда.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Заменили ssd в iMac, всё отлично работает Доставка быстрая
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Мария Б.

Достоинства:


Комментарий:
В работе уже полгода. Работает быстро и стабильно, проблем с накопителем не было. Большего и не нужно. По факту на накопителе 480 гб, имейте в виду.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
R G.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный.Скорость записи 400, А чтения 507. Был куплен в ноутбук Но 137. Увиделся системой сразу. Только в Биос надо отключить секур бут
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Антон Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ссд, взял для роутера, как хранилище файлов. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Владислав Н.

Достоинства:


Комментарий:
В целом, я очень доволен своим выбором SSD диска. Он значительно улучшил производительность моего компьютера и стал надежным помощником в повседневной работе. Рекомендую всем, кто ищет способ повысить скорость и эффективность своего устройства!
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Наиля Н.

Достоинства:


Комментарий:
Сын доволен -подарила на праздник
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Ольга Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Поставила взамен испорченного диска (пролила кофе), пока работает и нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Владислав П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает и это главное. Скорости и обьема хватает. Всегда беру только эту фирму.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Игорь Г.

Достоинства:


Комментарий:
Диск использован для установки OS. Всё прекрасно. Проверено, что товар оригинальный.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо работает за свою стоимость
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Лысенко Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Только установил сегодня. Без сложностей всё на своем месте и установлена новая система и дааа... ноутбук стал шустрым, взбодрился! Очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Виталий В.

Достоинства:


Комментарий:
Купил ,но не пригодился, к сожалению вскрыл его придется на авито выложить
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Ноутбук ожил после замены с hdd на ssd



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
256 ГБ SSD-накопитель ADATA SU800 [ASU800SS-256GT-C] с контроллером Silicon Motion SM2258 выполнен в форм-факторе 2.5 дюймов. Имеющий в основе флеш-память 3D NAND модуль долговременной памяти станет практичным решением для ноутбука, в том числе имеющего игровую направленность. Он подключается к интерфейсу SATA III и обеспечивает компьютеру 256 Гб дискового пространства для размещения любого пользовательского контента, включая программы и ресурсозатратные видеоигры. Тонкий и компактный твердотельный накопитель ADATA SU800 [ASU800SS-256GT-C] является современным и продвинутым аналогом жесткого диска, позволяющим считывать и записывать данные на более высокой скорости. Скорость чтения данных в этой модели достигает серьезной цифры в 550 Мбайт/с, а запись информации происходит на скорости в 500 Мбайт/с. Обладая увеличенным по сравнению с SSD-модулями прежних поколений сроком службы и выгодной ценой, такой накопитель завоевал себе популярность у геймеров и любителей тюнинга ПК в целом.

Видео:

Видеообзор на Накопитель SSD A-Data SU800 256Gb (ASU800SS-256GT-C)

Видеообзор Накопитель SSD A-Data SU800 256Gb (ASU800SS-256GT-C)
 
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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Руслан К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск, хорошего бренда.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Заменили ssd в iMac, всё отлично работает Доставка быстрая
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Мария Б.

Достоинства:


Комментарий:
В работе уже полгода. Работает быстро и стабильно, проблем с накопителем не было. Большего и не нужно. По факту на накопителе 480 гб, имейте в виду.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
R G.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный.Скорость записи 400, А чтения 507. Был куплен в ноутбук Но 137. Увиделся системой сразу. Только в Биос надо отключить секур бут
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Антон Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ссд, взял для роутера, как хранилище файлов. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Владислав Н.

Достоинства:


Комментарий:
В целом, я очень доволен своим выбором SSD диска. Он значительно улучшил производительность моего компьютера и стал надежным помощником в повседневной работе. Рекомендую всем, кто ищет способ повысить скорость и эффективность своего устройства!
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Наиля Н.

Достоинства:


Комментарий:
Сын доволен -подарила на праздник
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Ольга Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Поставила взамен испорченного диска (пролила кофе), пока работает и нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Владислав П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает и это главное. Скорости и обьема хватает. Всегда беру только эту фирму.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Игорь Г.

Достоинства:


Комментарий:
Диск использован для установки OS. Всё прекрасно. Проверено, что товар оригинальный.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо работает за свою стоимость
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Лысенко Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Только установил сегодня. Без сложностей всё на своем месте и установлена новая система и дааа... ноутбук стал шустрым, взбодрился! Очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Виталий В.

Достоинства:


Комментарий:
Купил ,но не пригодился, к сожалению вскрыл его придется на авито выложить
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Ноутбук ожил после замены с hdd на ssd


Накопитель SSD A-Data SU800 256Gb (ASU800SS-256GT-C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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