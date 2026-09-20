Накопитель SSD ExeGate A2000MNext 480 G (EX280470RUS)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
563
Скорость записи, Мб/с
497
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Энергопотребление
3.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 498491
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
563
Скорость записи, Мб/с
497
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х4х3
Вес, г.
80
Описание товара Накопитель SSD ExeGate A2000MNext 480 G (EX280470RUS)
M.2 накопитель ExeGate Next A2000TS480 является надежным запоминающим устройством компактного размера, установка которого поможет добиться существенного повышения производительности и скорости работы всей системы ПК. Благодаря форм-фактору M.2 накопитель подходит для совместного использования с настольными и портативными компьютерами с соответствующим разъемом. В режиме последовательного чтения скорость достигает показателя 2500 Мбайт/сек. Диск ExeGate Next A2000TS480 обладает емкостью 480 ГБ и гарантирует хранение весьма большого количества контента.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
563
Скорость записи, Мб/с
497
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
M.2 накопитель ExeGate Next A2000TS480 является надежным запоминающим устройством компактного размера, установка которого поможет добиться существенного повышения производительности и скорости работы всей системы ПК. Благодаря форм-фактору M.2 накопитель подходит для совместного использования с настольными и портативными компьютерами с соответствующим разъемом. В режиме последовательного чтения скорость достигает показателя 2500 Мбайт/сек. Диск ExeGate Next A2000TS480 обладает емкостью 480 ГБ и гарантирует хранение весьма большого количества контента.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Накопитель SSD ExeGate A2000MNext 480 G (EX280470RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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