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SSD Накопитель SSD ExeGate A2000MNext 480 G (EX280470RUS) купить в Москве
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Накопитель SSD ExeGate A2000MNext 480 G (EX280470RUS)

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Накопитель SSD ExeGate A2000MNext 480 G (EX280470RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
563
Скорость записи, Мб/с
497
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Энергопотребление
3.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 498491
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
563
Скорость записи, Мб/с
497
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х4х3
Вес, г.
80

Описание товара Накопитель SSD ExeGate A2000MNext 480 G (EX280470RUS)

M.2 накопитель ExeGate Next A2000TS480 является надежным запоминающим устройством компактного размера, установка которого поможет добиться существенного повышения производительности и скорости работы всей системы ПК. Благодаря форм-фактору M.2 накопитель подходит для совместного использования с настольными и портативными компьютерами с соответствующим разъемом. В режиме последовательного чтения скорость достигает показателя 2500 Мбайт/сек. Диск ExeGate Next A2000TS480 обладает емкостью 480 ГБ и гарантирует хранение весьма большого количества контента.

Отзывы о товаре Накопитель SSD ExeGate A2000MNext 480 G (EX280470RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
563
Скорость записи, Мб/с
497
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 накопитель ExeGate Next A2000TS480 является надежным запоминающим устройством компактного размера, установка которого поможет добиться существенного повышения производительности и скорости работы всей системы ПК. Благодаря форм-фактору M.2 накопитель подходит для совместного использования с настольными и портативными компьютерами с соответствующим разъемом. В режиме последовательного чтения скорость достигает показателя 2500 Мбайт/сек. Диск ExeGate Next A2000TS480 обладает емкостью 480 ГБ и гарантирует хранение весьма большого количества контента.
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Доставка
Отзывы


Накопитель SSD ExeGate A2000MNext 480 G (EX280470RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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