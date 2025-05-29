Накопитель SSD Patriot P210 512Gb P210 (P210S512G25)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
430
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 530 руб.
В наличии
Код товара: 366863
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 530 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
430
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
150
Описание товара Накопитель SSD Patriot P210 512Gb P210 (P210S512G25)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
430
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Достоинства:
Комментарий:
Инициализировал работает, посмотрим сколько прослужит, как инициализировать: правой клавишей на ярлыке Этот компьютер, выбираем управление, управление и видем наш новый диск.
Достоинства:
Комментарий:
Получил упаковано хорошо установил работает рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Диск встал как родной. Работает шустро. Покупал для клиента в его не первой свежести ноутбук. Упакован фирменно и аккуратно, что очень приятно. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
работает, для свой цены нормально,покупка денег стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая упаковка. По тестам вроде нормально. Но после установки ОС и программ глючит. Минут через 5 программы замерзает и долго не могут выйти из этого состояния. Помогает нажатие ctrl+alt+del. Переустанавливал ОС и программы несколько раз. результат одинаковый. Старый HDD работал медленней но нормально. Попробую на другом компьютере. Может будет нормально работать.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает по тесту не дотягивает скорость
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично обновил перед продажей ноутбук установив два накопителя одной фирмы один чисто под Windows + проги, второй чисто под развлечение. Рекомендую продавца, спасибо за оперативность и хороший товар.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск, запись не хромает, скорость соответствует норме. Пишу отзыв спустя две недели активного пользования, все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, слабая упаковка- только пакет. Диск установлен, работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
пришел быстро, надеюсь будет зорошо раьотать
Достоинства:
Комментарий:
Диск соответствует описанию. Характеристики соответствуют заявленным. Беру не первый раз.
Достоинства:
Комментарий:
Отправлено быстро, упакован хорошо, всё пришло целое, свои функции выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро, работает хорошо. Брал для замены HDD в старом ноуте, чтоб за не дорого ускорить старичка. Ожидания оправдал.
Достоинства:
Комментарий:
Установили на старый ноутбук, два дня пока полёт нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальное качество. Работает шустренько.
Достоинства:
Комментарий:
Диск норм. Определился сразу, винда установилась.
Достоинства:
Комментарий:
Проверен, работает отлично, берём не первый раз.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо. Старый ноутбук ожил.
Достоинства:
Комментарий:
После форматирования выдал 476 гб вместо 512.
Достоинства:
Комментарий:
Стартанул нормально. Записал на него систему. Запускается быстро. упаковка была в норме
Достоинства:
Комментарий:
пришëл на вид целый в деле не пробовал винды нету
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо уже несколько месяцев никаких проблем
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск, все соответствует требованиям. Оригинал.
Купить Накопитель SSD Patriot P210 512Gb P210 (P210S512G25) - по цене 7530 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot P210 512Gb P210 (P210S512G25)
Достоинства:
Комментарий:
Инициализировал работает, посмотрим сколько прослужит, как инициализировать: правой клавишей на ярлыке Этот компьютер, выбираем управление, управление и видем наш новый диск.
Достоинства:
Комментарий:
Получил упаковано хорошо установил работает рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Диск встал как родной. Работает шустро. Покупал для клиента в его не первой свежести ноутбук. Упакован фирменно и аккуратно, что очень приятно. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
работает, для свой цены нормально,покупка денег стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая упаковка. По тестам вроде нормально. Но после установки ОС и программ глючит. Минут через 5 программы замерзает и долго не могут выйти из этого состояния. Помогает нажатие ctrl+alt+del. Переустанавливал ОС и программы несколько раз. результат одинаковый. Старый HDD работал медленней но нормально. Попробую на другом компьютере. Может будет нормально работать.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает по тесту не дотягивает скорость
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично обновил перед продажей ноутбук установив два накопителя одной фирмы один чисто под Windows + проги, второй чисто под развлечение. Рекомендую продавца, спасибо за оперативность и хороший товар.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск, запись не хромает, скорость соответствует норме. Пишу отзыв спустя две недели активного пользования, все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, слабая упаковка- только пакет. Диск установлен, работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
пришел быстро, надеюсь будет зорошо раьотать
Достоинства:
Комментарий:
Диск соответствует описанию. Характеристики соответствуют заявленным. Беру не первый раз.
Достоинства:
Комментарий:
Отправлено быстро, упакован хорошо, всё пришло целое, свои функции выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро, работает хорошо. Брал для замены HDD в старом ноуте, чтоб за не дорого ускорить старичка. Ожидания оправдал.
Достоинства:
Комментарий:
Установили на старый ноутбук, два дня пока полёт нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальное качество. Работает шустренько.
Достоинства:
Комментарий:
Диск норм. Определился сразу, винда установилась.
Достоинства:
Комментарий:
Проверен, работает отлично, берём не первый раз.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо. Старый ноутбук ожил.
Достоинства:
Комментарий:
После форматирования выдал 476 гб вместо 512.
Достоинства:
Комментарий:
Стартанул нормально. Записал на него систему. Запускается быстро. упаковка была в норме
Достоинства:
Комментарий:
пришëл на вид целый в деле не пробовал винды нету
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо уже несколько месяцев никаких проблем
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск, все соответствует требованиям. Оригинал.