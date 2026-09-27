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SSD Накопитель SSD Samsung 2.5", 960GB (MZILG960HCHQ-00A07) купить в Москве
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Накопитель SSD Samsung 2.5", 960GB (MZILG960HCHQ-00A07)

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Накопитель SSD Samsung 2.5&quot;, 960GB (MZILG960HCHQ-00A07) - фото 1
Накопитель SSD Samsung 2.5&quot;, 960GB (MZILG960HCHQ-00A07) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
MLC
Скорость чтения, Мб/c
4200
Скорость записи, Мб/с
1200
Максимальный ресурс записи (TBW)
1752
Энергопотребление
14.7
  • Накопитель SSD Samsung 2.5&quot;, 960GB (MZILG960HCHQ-00A07) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 2.5&quot;, 960GB (MZILG960HCHQ-00A07) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
137 710 руб. 
Начислим 2204 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 616917
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накопитель SSD Samsung 2.5", 960GB (MZILG960HCHQ-00A07)
137 710 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
MLC
Скорость чтения, Мб/c
4200
Скорость записи, Мб/с
1200
Максимальный ресурс записи (TBW)
1752
Энергопотребление
14.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
200

Описание товара Накопитель SSD Samsung 2.5", 960GB (MZILG960HCHQ-00A07)

Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.



Теги товара: 2.5", 2.5", 2.5", 2.5", 2.5", 960 ГБ, SAS, 2.5", 2.5", 1200, MLC, 2.5", 2.5", 1752 ТБ, 2.5", 960 ГБ

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 2.5", 960GB (MZILG960HCHQ-00A07)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
MLC
Скорость чтения, Мб/c
4200
Скорость записи, Мб/с
1200
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
1752
Энергопотребление
14.7
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.


Теги товара: 2.5", 2.5", 2.5", 2.5", 2.5", 960 ГБ, SAS, 2.5", 2.5", 1200, MLC, 2.5", 2.5", 1752 ТБ, 2.5", 960 ГБ
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Samsung 2.5", 960GB (MZILG960HCHQ-00A07) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 137710 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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