Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
4096
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
MLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Энергопотребление
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
137 470 руб.
В наличии
Код товара: 634007
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Загружаем...
137 470 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
4096
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
MLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, кг.
1.11
Описание товара Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU)
SATA накопитель Samsung 870 EVO является надежным выбором при необходимости повышения производительности в играх или ресурсоемких графических приложениях. Интерфейс SATA и технология 3D NAND помогают добиться скорости на уровне показателя 560 Мбайт/сек в режиме чтения. Объем 4000 Гб предоставляет достаточно большое пространство для хранения игр, мультимедийных файлов и прочего контента. Фирменное ПО Samsung Magician позволяет выполнять мониторинг системы и управлять различными настройками накопителя. Прочная конструкция и увеличенный рабочий ресурс гарантируют исключительную стабильность в эксплуатации Samsung 870 EVO.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
4096
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
MLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
5
Развернуть
Страна производитель
Китай
SATA накопитель Samsung 870 EVO является надежным выбором при необходимости повышения производительности в играх или ресурсоемких графических приложениях. Интерфейс SATA и технология 3D NAND помогают добиться скорости на уровне показателя 560 Мбайт/сек в режиме чтения. Объем 4000 Гб предоставляет достаточно большое пространство для хранения игр, мультимедийных файлов и прочего контента. Фирменное ПО Samsung Magician позволяет выполнять мониторинг системы и управлять различными настройками накопителя. Прочная конструкция и увеличенный рабочий ресурс гарантируют исключительную стабильность в эксплуатации Samsung 870 EVO.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Купить Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) - по цене 137470 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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