Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Intel DC P4610 3.2Tb (SSDPE2KE032T801) купить в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Intel DC P4610 3.2Tb (SSDPE2KE032T801)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Intel DC P4610 3.2Tb (SSDPE2KE032T801) - фото 1
Накопитель SSD Intel DC P4610 3.2Tb (SSDPE2KE032T801) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
3200
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3200
Скорость записи, Мб/с
3050
Максимальный ресурс записи (TBW)
22374
Энергопотребление, Вт
14
  • Накопитель SSD Intel DC P4610 3.2Tb (SSDPE2KE032T801) - фото 1
  • Накопитель SSD Intel DC P4610 3.2Tb (SSDPE2KE032T801) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
115 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 350808
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
3200
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3200
Скорость записи, Мб/с
3050
Максимальный ресурс записи (TBW)
22374
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление, Вт
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х2
Вес, г.
260

Описание товара Накопитель SSD Intel DC P4610 3.2Tb (SSDPE2KE032T801)

Серверный SSD Intel DC P4610 Series – профессиональное оборудование от всемирно известного производителя компьютерных компонентов. Устройство предназначено для работы в составе серверов, к которым предъявляется повышенный уровень требований с точки зрения скорости обработки информации. Демонстрируемую накопителем производительность ярко характеризуют числа: максимальная скорость чтения равна 3200 МБ/с, а максимальная скорость записи – 3050 МБ/с.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Intel DC P4610 3.2Tb (SSDPE2KE032T801)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
3200
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3200
Скорость записи, Мб/с
3050
Максимальный ресурс записи (TBW)
22374
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление, Вт
14
Страна производитель
Китай
Описание
Серверный SSD Intel DC P4610 Series – профессиональное оборудование от всемирно известного производителя компьютерных компонентов. Устройство предназначено для работы в составе серверов, к которым предъявляется повышенный уровень требований с точки зрения скорости обработки информации. Демонстрируемую накопителем производительность ярко характеризуют числа: максимальная скорость чтения равна 3200 МБ/с, а максимальная скорость записи – 3050 МБ/с.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Intel DC P4610 3.2Tb (SSDPE2KE032T801) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...