Накопитель SSD Intel DC P4610 3.2Tb (SSDPE2KE032T801)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
3200
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3200
Скорость записи, Мб/с
3050
Максимальный ресурс записи (TBW)
22374
Энергопотребление, Вт
14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
115 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 350808
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
3200
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3200
Скорость записи, Мб/с
3050
Максимальный ресурс записи (TBW)
22374
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление, Вт
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х2
Вес, г.
260
Описание товара Накопитель SSD Intel DC P4610 3.2Tb (SSDPE2KE032T801)
Серверный SSD Intel DC P4610 Series – профессиональное оборудование от всемирно известного производителя компьютерных компонентов. Устройство предназначено для работы в составе серверов, к которым предъявляется повышенный уровень требований с точки зрения скорости обработки информации. Демонстрируемую накопителем производительность ярко характеризуют числа: максимальная скорость чтения равна 3200 МБ/с, а максимальная скорость записи – 3050 МБ/с.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
3200
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3200
Скорость записи, Мб/с
3050
Максимальный ресурс записи (TBW)
22374
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление, Вт
14
Страна производитель
Китай
Серверный SSD Intel DC P4610 Series – профессиональное оборудование от всемирно известного производителя компьютерных компонентов. Устройство предназначено для работы в составе серверов, к которым предъявляется повышенный уровень требований с точки зрения скорости обработки информации. Демонстрируемую накопителем производительность ярко характеризуют числа: максимальная скорость чтения равна 3200 МБ/с, а максимальная скорость записи – 3050 МБ/с.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
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Накопитель SSD Intel DC P4610 3.2Tb (SSDPE2KE032T801) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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