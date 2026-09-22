Накопитель SSD Solidigm S4620 Series SATA 2.5" 1.92TB (SSDSC2KG019TZ1Z)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Solidigm S4620 Series SATA 2.5" 1.92TB (SSDSC2KG019TZ1Z)
**Твердотельный накопитель SSD Solidigm 2.5' 1920GB D3-S4620 (SSDSC2KG019TZ1Z)** Увеличьте скорость работы вашего компьютера с SSD-накопителем Solidigm! Наслаждайтесь быстрой загрузкой операционной системы и приложений, ускоренной передачей данных и надёжным хранением информации. **Основные характеристики:** * номинальный объём: 1920 ГБ — достаточно места для хранения большого количества файлов, программ и мультимедийного контента; * интерфейс: SATA — совместимость с широким спектром устройств; * форм-фактор: 2.5' — легко устанавливается в большинство компьютеров; * максимальная скорость чтения: 550 МБ/с; * максимальная скорость записи: 510 МБ/с — высокая производительность при работе с данными; * среднее время наработки на отказ (MTBF): 2000 тысяч часов — надёжность и долговечность накопителя. С SSD Solidigm вы получите: * быструю и плавную работу системы; * ускоренную загрузку файлов и программ; * надёжное хранение данных. Выберите SSD Solidigm и ощутите разницу в работе вашего компьютера!
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 138 050 руб.34513 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung Enterprise PM883 3.84Tb (MZ7LH3T8HMLT-000...
-
В наличииЦена 147 330 руб.36833 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 1.92TB (MZ7L31T9HBLT-00A07)
-
В наличииЦена 156 710 руб.39178 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW)
-
В наличииЦена 164 150 руб.41038 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1.92TB PM9A3 (MZQL21T9HCJR-00A07)
-
В наличииЦена 189 380 руб.47345 руб. в СплитНакопитель SSD NVME M.2 2280 1600GB SNV5420-1600G SYNOLOGY
-
В наличииЦена 193 580 руб.48395 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZ1L2960HCJR-00A0...
-
В наличииЦена 200 730 руб.50183 руб. в СплитНакопитель SSD Intel Original SATA III 3.84Tb (SSDSC2KB038TZ01 9...
-
В наличииЦена 214 610 руб.53653 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 3.84TB (MZ7L33T8HBLT-00A07)
-
В наличииЦена 319 740 руб.79935 руб. в СплитНакопитель SSD SATA 2.5" 3.84TB 6GB/S SAT5221-3840G SYNOLOGY
-
В наличииЦена 395 430 руб.98858 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM1733 7.68TB (MZWLR7T6HALA-00007)
-
В наличииЦена 395 430 руб.98858 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 7.68TB TLC PM9A3 MZQL27T6HBLA-00A07
-
В наличииЦена 454 300 руб.113575 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM1653 3840GB (MZILG3T8HCLS-00A07)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Отзывы о товаре Накопитель SSD Solidigm S4620 Series SATA 2.5" 1.92TB (SSDSC2KG019TZ1Z)