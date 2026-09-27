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SSD Твердотельный накопитель SSD 2.5" 8Tb (8000GB) Samsung SATA III 870 QVO (R560/W530MB/s) (MZ-77Q8T0BW) 1 year купить в Москве
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Твердотельный накопитель SSD 2.5" 8Tb (8000GB) Samsung SATA III 870 QVO (R560/W530MB/s) (MZ-77Q8T0BW) 1 year

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Твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 8Tb (8000GB) Samsung SATA III 870 QVO (R560/W530MB/s) (MZ-77Q8T0BW) 1 year - фото 1
Твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 8Tb (8000GB) Samsung SATA III 870 QVO (R560/W530MB/s) (MZ-77Q8T0BW) 1 year - фото 2
Твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 8Tb (8000GB) Samsung SATA III 870 QVO (R560/W530MB/s) (MZ-77Q8T0BW) 1 year - фото 3
Твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 8Tb (8000GB) Samsung SATA III 870 QVO (R560/W530MB/s) (MZ-77Q8T0BW) 1 year - фото 4
Твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 8Tb (8000GB) Samsung SATA III 870 QVO (R560/W530MB/s) (MZ-77Q8T0BW) 1 year - фото 5
Твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 8Tb (8000GB) Samsung SATA III 870 QVO (R560/W530MB/s) (MZ-77Q8T0BW) 1 year - фото 6
Твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 8Tb (8000GB) Samsung SATA III 870 QVO (R560/W530MB/s) (MZ-77Q8T0BW) 1 year - фото 7
Твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 8Tb (8000GB) Samsung SATA III 870 QVO (R560/W530MB/s) (MZ-77Q8T0BW) 1 year - фото 8
Твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 8Tb (8000GB) Samsung SATA III 870 QVO (R560/W530MB/s) (MZ-77Q8T0BW) 1 year - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
8000
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
2880
Энергопотребление, Вт
3.3
  • Твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 8Tb (8000GB) Samsung SATA III 870 QVO (R560/W530MB/s) (MZ-77Q8T0BW) 1 year - фото 1
  • Твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 8Tb (8000GB) Samsung SATA III 870 QVO (R560/W530MB/s) (MZ-77Q8T0BW) 1 year - фото 2
  • Твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 8Tb (8000GB) Samsung SATA III 870 QVO (R560/W530MB/s) (MZ-77Q8T0BW) 1 year - фото 3
  • Твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 8Tb (8000GB) Samsung SATA III 870 QVO (R560/W530MB/s) (MZ-77Q8T0BW) 1 year - фото 4
  • Твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 8Tb (8000GB) Samsung SATA III 870 QVO (R560/W530MB/s) (MZ-77Q8T0BW) 1 year - фото 5
  • Твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 8Tb (8000GB) Samsung SATA III 870 QVO (R560/W530MB/s) (MZ-77Q8T0BW) 1 year - фото 6
  • Твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 8Tb (8000GB) Samsung SATA III 870 QVO (R560/W530MB/s) (MZ-77Q8T0BW) 1 year - фото 7
  • Твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 8Tb (8000GB) Samsung SATA III 870 QVO (R560/W530MB/s) (MZ-77Q8T0BW) 1 year - фото 8
  • Твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 8Tb (8000GB) Samsung SATA III 870 QVO (R560/W530MB/s) (MZ-77Q8T0BW) 1 year - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
164 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741473
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Характеристики

Бренд
Samsung
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
8000
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
2880
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление, Вт
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
150

Описание товара Твердотельный накопитель SSD 2.5" 8Tb (8000GB) Samsung SATA III 870 QVO (R560/W530MB/s) (MZ-77Q8T0BW) 1 year

Твердотельный SATA-накопитель Samsung 870 QVO имеет объем 8 Тб и выполнен в форм-факторе 2.5". Данный накопитель разработан на основе технологии MLC V- NAND и подходит для высокоскоростных вычислительных систем.



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Отзывы о товаре Твердотельный накопитель SSD 2.5" 8Tb (8000GB) Samsung SATA III 870 QVO (R560/W530MB/s) (MZ-77Q8T0BW) 1 year




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Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
8000
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
2880
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление, Вт
3.3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный SATA-накопитель Samsung 870 QVO имеет объем 8 Тб и выполнен в форм-факторе 2.5". Данный накопитель разработан на основе технологии MLC V- NAND и подходит для высокоскоростных вычислительных систем.


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Твердотельный накопитель SSD 2.5" 8Tb (8000GB) Samsung SATA III 870 QVO (R560/W530MB/s) (MZ-77Q8T0BW) 1 year - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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