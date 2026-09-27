Твердотельный накопитель SSD 2.5" 8Tb (8000GB) Samsung SATA III 870 QVO (R560/W530MB/s) (MZ-77Q8T0BW) 1 year
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Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
8000
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
2880
Энергопотребление, Вт
3.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
164 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741473
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
8000
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
2880
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление, Вт
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
150
Описание товара Твердотельный накопитель SSD 2.5" 8Tb (8000GB) Samsung SATA III 870 QVO (R560/W530MB/s) (MZ-77Q8T0BW) 1 year
Твердотельный SATA-накопитель Samsung 870 QVO имеет объем 8 Тб и выполнен в форм-факторе 2.5". Данный накопитель разработан на основе технологии MLC V- NAND и подходит для высокоскоростных вычислительных систем.
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Бренд
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
8000
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
2880
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление, Вт
3.3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Твердотельный SATA-накопитель Samsung 870 QVO имеет объем 8 Тб и выполнен в форм-факторе 2.5". Данный накопитель разработан на основе технологии MLC V- NAND и подходит для высокоскоростных вычислительных систем.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Твердотельный накопитель SSD 2.5" 8Tb (8000GB) Samsung SATA III 870 QVO (R560/W530MB/s) (MZ-77Q8T0BW) 1 year - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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